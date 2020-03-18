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Номер извещения
32008961241
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038 в г. Барнауле (1 этап строительства)/Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038 в г. Барнауле (2 этап строительства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
06.03.2020 04:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
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Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961241Дата и время окончания срока приема заявок Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008961241Дата и время вскрытия заявок Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961241Подведение итогов не позднее Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства)
Начальная цена
821 090,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания (Приложение №1 -лот 1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
36.00.20
36
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961241Дата и время окончания срока приема заявок Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Дата и время вскрытия заявок
18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008961241Дата и время вскрытия заявок Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961241Подведение итогов не позднее Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)
Начальная цена
5 902 863,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания (Приложение №1 -лот 2)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
36.00.20
36
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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