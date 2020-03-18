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    Главная / Торги / Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038 в г. Барнауле (1 этап строительства)/Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038 в г. Барнауле (2 этап строительства)

    Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038 в г. Барнауле (1 этап строительства)/Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038 в г. Барнауле (2 этап строительства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961241Дата и время окончания срока приема заявок Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008961241

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038 в г. Барнауле (1 этап строительства)/Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038 в г. Барнауле (2 этап строительства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    06.03.2020 04:35

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№24-2020_от_17.04.2020_вопрос_1.1.pdf

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№24-2020_от_17.04.2020_вопрос_1.1.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961241Дата и время окончания срока приема заявок Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008961241Дата и время вскрытия заявок Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961241Подведение итогов не позднее Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961241Подведение итогов не позднее Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства)

    Начальная цена

    821 090,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания (Приложение №1 -лот 1)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    36.00.20

    Услуги по очистке вод и распределению воды по водопроводам

    Классификатор ОКВЭД2

    36

    Забор, очистка и распределение воды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/633073/name/5ea0f0668ce867.51901773

    23.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Внеплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (1 этап строительства)"

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 10:00 GMT +318.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008961241Дата и время окончания срока приема заявок Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Дата и время вскрытия заявок

    18.03.2020 10:0018.03.2020 10:0018.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008961241Дата и время вскрытия заявок Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 08:0030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961241Подведение итогов не позднее Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 08:0030.04.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008961241Подведение итогов не позднее Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)

    Начальная цена

    5 902 863,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания (Приложение №1 -лот 2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    36.00.20

    Услуги по очистке вод и распределению воды по водопроводам

    Классификатор ОКВЭД2

    36

    Забор, очистка и распределение воды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/633078/name/5ea0f13d0abbf3.48236112

    23.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Внутриплощадочные сети водоснабжения квартала 2038» в г. Барнауле (2 этап строительства)"

    Кол-во: 1.00000

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