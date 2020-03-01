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Номер извещения
ГП038356
Уникальный номер закупки
2
Наименование закупки
Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
19.02.2020 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Почтовый адрес
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
Контактный телефон
+7 906 620-22-22
Факс
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Адрес электронной почты
fandeena@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жваков Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Тула
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания US-2,4/8,2 производство АО «Уралкомпрес-сормаш»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.03.2020 17:00 GMT +301.03.2020 17:0001.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП038356Дата и время окончания срока приема заявок Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания US-2,4/8,2 производство АО «Уралкомпрес-сормаш»Тула
Дата и время вскрытия заявок
02.03.2020 09:0002.03.2020 09:0002.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП038356Дата и время вскрытия заявок Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания US-2,4/8,2 производство АО «Уралкомпрес-сормаш»Тула
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания US-2,4/8,2 производство АО «Уралкомпрес-сормаш»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Тула, ул.ПржвальскогоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРИОГАЗ-ТУЛА
Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА
Адрес местонахождения
300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331
28.13.32.120
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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