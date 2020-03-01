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    Главная / Торги / Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания

    Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.03.2020 17:0001.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП038356Дата и время окончания срока приема заявок Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания US-2,4/8,2 производство АО «Уралкомпрес-сормаш»ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП038356

    Уникальный номер закупки

    2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.02.2020 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_на_тендер_компрессоров_Уралкомпрессормаш.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Юридический адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Почтовый адрес

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Контактный телефон

    +7 906 620-22-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fandeena@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жваков Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания US-2,4/8,2 производство АО «Уралкомпрес-сормаш»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.03.2020 17:00 GMT +301.03.2020 17:0001.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП038356Дата и время окончания срока приема заявок Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания US-2,4/8,2 производство АО «Уралкомпрес-сормаш»Тула

    Дата и время вскрытия заявок

    02.03.2020 09:0002.03.2020 09:0002.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП038356Дата и время вскрытия заявок Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания US-2,4/8,2 производство АО «Уралкомпрес-сормаш»Тула

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.03.202002.03.2020 10:0002.03.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП038356Подведение итогов не позднее Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания US-2,4/8,2 производство АО «Уралкомпрес-сормаш»Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплект запасных частей и расходных материалов для про-ведения планового технического обслуживания US-2,4/8,2 производство АО «Уралкомпрес-сормаш»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Тула, ул.ПржвальскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРИОГАЗ-ТУЛА
    Все закупки и тендеры КРИОГАЗ-ТУЛА

    Адрес местонахождения

    300000, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ ТУРГЕНЕВСКАЯ, ДОМ 69, ПОМЕЩЕНИЕ 331

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасные части и комплектующие к компрессорам, холодильной технике (воздушным,холодильным и газовым приводным)"

    Кол-во: 1

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