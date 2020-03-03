Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей к ДСМ для Филиала №7 Акционерного общества «Государственная компания "Северавтодор".

    Поставка запасных частей к ДСМ для Филиала №7 Акционерного общества «Государственная компания "Северавтодор".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 07:0003.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008897543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к ДСМ для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"НяганьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008897543

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к ДСМ для Филиала №7 Акционерного общества «Государственная компания "Северавтодор".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.02.2020 09:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №3 к Извещению о закупке (Проект договора)

    Приложение №1 к Извещению о закупке

    Извещение о закупке № 05-7

    Приложение №1.1. к Извещению о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 908 887-03-35

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil7-oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савранский Николай Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нягань

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к ДСМ для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.03.2020 07:00 GMT +303.03.2020 07:0003.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008897543Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к ДСМ для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"Нягань

    Дата и время вскрытия заявок

    03.03.2020 07:0003.03.2020 07:0003.03.2020 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008897543Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к ДСМ для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"Нягань

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.03.202004.03.2020 11:0004.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008897543Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к ДСМ для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"Нягань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к ДСМ для Филиала №7 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    47.1

    Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.1

    Торговля розничная в неспециализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211074956
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    Поставка молочной продукции для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
    593816
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    218 584
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Попозиционная № ГП237225
    Бумага рулонная для инженерной машины
    Бумага рулонная для инженерной машины
    593814
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080355
    Поставка молочной продукции
    Поставка молочной продукции
    593815
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    352 932
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237224
    Гидроцилиндр
    Гидроцилиндр
    593813
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237223
    выполнение работ: комплекс инженерно-изыскательских работ (инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, археологическое обследование территории) по объектам: «Обустройство Ен-Яхинского месторождения. Кусты скважин №121, 122»
    выполнение работ: комплекс инженерно-изыскательских работ (инженерно-геологические,...
    593812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    52 387 441
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить