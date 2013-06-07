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Номер извещения
ГП305085
Уникальный номер закупки
280513001
Наименование закупки
Продажа соевого жмыха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309000, Белгородская область, , Прохоровка, Первомайская, 161
Почтовый адрес
309000, Белгородская область, , Прохоровка, Первомайская, 161
Контактный телефон
+7 919 289-93-68
Факс
+7 47242 2-36-15
Адрес электронной почты
m.gluhov@belpig.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глухов Михаил Викторович
Место рассмотрения предложений
Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2013 11:00 GMT +307.06.2013 11:0007.06.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП305085Дата и время окончания срока приема заявок Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22 Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161.
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2013 12:0007.06.2013 12:0007.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП305085Дата и время вскрытия заявок Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22 Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161.
Подведение итогов не позднее
10.06.2013 23:5910.06.2013 23:5910.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305085Подведение итогов не позднее Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22 Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.06.201310.06.2013 23:5910.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305085Подведение итогов не позднее Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22 Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22
Начальная цена
22 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Обьем 1500 тн. минимальная партия 100 тн. Мощность отгрузки 164 тн. в сутки Время отгрузки одного а/м -20 минут
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161 ООО "Прохоровский комбикормовый завод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Прохоровский комбикормовый завод
Все закупки и тендеры Прохоровский комбикормовый завод
Адрес местонахождения
309000, Белгородская область, , Прохоровка, Первомайская, 161
Отсутствуют
15.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1500
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