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    Главная / Торги / Продажа соевого жмыха

    Продажа соевого жмыха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2013 11:0007.06.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП305085Дата и время окончания срока приема заявок Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22 Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП305085

    Уникальный номер закупки

    280513001

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа соевого жмыха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.05.2013 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Состав аминокислот

    Качественное удостоверение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Прохоровский комбикормовый завод
    Все закупки и тендеры Прохоровский комбикормовый завод

    Юридический адрес

    309000, Белгородская область, , Прохоровка, Первомайская, 161

    Почтовый адрес

    309000, Белгородская область, , Прохоровка, Первомайская, 161

    Контактный телефон

    +7 919 289-93-68

    Факс

    +7 47242 2-36-15

    Адрес электронной почты

    m.gluhov@belpig.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глухов Михаил Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161.

    Закупки и тендеры Масла и жиры животные и растительные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2013 11:00 GMT +307.06.2013 11:0007.06.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП305085Дата и время окончания срока приема заявок Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22 Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161.

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2013 12:0007.06.2013 12:0007.06.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП305085Дата и время вскрытия заявок Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22 Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161.

    Подведение итогов не позднее

    10.06.2013 23:5910.06.2013 23:5910.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305085Подведение итогов не позднее Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22 Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.201310.06.2013 23:5910.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305085Подведение итогов не позднее Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22 Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Соевый жмых – продукт получаемый путем прессования полножирной экструдированной сои с отделением масла. Влага % 4,8 Сырой протеин % 40,3 Сырой жир % 8.8 Сырая клетчатка % 5.0 Сырая зола % 7.1 Активность уреазы разность рН 0,22

    Начальная цена

    22 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Обьем 1500 тн. минимальная партия 100 тн. Мощность отгрузки 164 тн. в сутки Время отгрузки одного а/м -20 минут

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Белгородская область, пгт. Прохоровка, ул. Первомайская, 161 ООО "Прохоровский комбикормовый завод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Договорная

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Прохоровский комбикормовый завод
    Все закупки и тендеры Прохоровский комбикормовый завод

    Адрес местонахождения

    309000, Белгородская область, , Прохоровка, Первомайская, 161

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    15.4

    Производство растительных и животных масел и жиров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соевый жмых"

    Кол-во: 1500

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