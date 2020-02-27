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Номер извещения
32008896037
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дизельного топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Способ реализации
Дата публикации
18.02.2020 18:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,
Почтовый адрес
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2
Контактный телефон
+7 499 759-41-34
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@rosdornii.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захарова Полина Андреевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дизельного топлива
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дизельного топлива
Начальная цена
2 376 605,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
43448 литров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Волгодонск, ул. 2-я Заводская д.11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФАУ РОСДОРНИИ
Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ
Адрес местонахождения
125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2
19.20.21.300
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 43448.00000
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