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Номер извещения
ГП305087
Уникальный номер закупки
09/13
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования - спектрометра с геометрически оптимизированного дрейфовым кремниевым детектором большой площади поверхности Niton XI3t GOLDD CDD или аналог с подобными техническими параметрами.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313
Почтовый адрес
109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3
Контактный телефон
+7 495 981-66-30
Факс
+7 495 981-66-31
Адрес электронной почты
Lanovenko-M@petropavlovsk-io.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лановенко Максим Вячеславович
Место рассмотрения предложений
Таганский
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования - спектрометра с геометрически оптимизированного дрейфовым кремниевым детектором большой площади поверхности Niton XI3t GOLDD CDD или аналог с подобными техническими параметрами.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2013 18:00 GMT +305.06.2013 18:0005.06.2013 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП305087Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования - спектрометра с геометрически оптимизированного дрейфовым кремниевым детектором большой площади поверхности Niton XI3t GOLDD CDD или аналог с подобными техническими параметрами.Таганский
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2013 18:0006.06.2013 18:0006.06.2013 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП305087Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования - спектрометра с геометрически оптимизированного дрейфовым кремниевым детектором большой площади поверхности Niton XI3t GOLDD CDD или аналог с подобными техническими параметрами.Таганский
Подведение итогов не позднее
27.06.2013 23:5927.06.2013 23:5927.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305087Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования - спектрометра с геометрически оптимизированного дрейфовым кремниевым детектором большой площади поверхности Niton XI3t GOLDD CDD или аналог с подобными техническими параметрами.Таганский
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
27.06.201327.06.2013 23:5927.06.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305087Подведение итогов не позднее Запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования - спектрометра с геометрически оптимизированного дрейфовым кремниевым детектором большой площади поверхности Niton XI3t GOLDD CDD или аналог с подобными техническими параметрами.Таганский
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования - спектрометра с геометрически оптимизированного дрейфовым кремниевым детектором большой площади поверхности Niton XI3t GOLDD CDD или аналог с подобными техническими параметрами.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Общество с Ограниченной Ответственностью Петропавловск - Чёрная Металлургия
Все закупки и тендеры
Адрес местонахождения
127055, Российская Федерация, Москва, Центральный, Лесная, 43 офис 313
109004, Российская Федерация, Москва, Таганский, Станиславского, 21/3
3315343
33.20.5
Документация лота