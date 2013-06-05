Запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования - спектрометра с геометрически оптимизированного дрейфовым кремниевым детектором большой площади поверхности Niton XI3t GOLDD CDD или аналог с подобными техническими параметрами.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП305087 Уникальный номер закупки 09/13 Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на право заключения договора на поставку оборудования - спектрометра с геометрически оптимизированного дрейфовым кремниевым детектором большой площади поверхности Niton XI3t GOLDD CDD или аналог с подобными техническими параметрами. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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