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Номер извещения
31502706885
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора поставки щебня Саткинского и Курманского карьеров для филиала №3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.08.2015 10:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Почтовый адрес
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-76 доб. 104
Факс
+7 3462 22-51-84
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сайфуллин Дамир Ришатович
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка щебня Саткинского карьера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2015 10:00 GMT +306.09.2015 10:0006.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502706885Дата и время окончания срока приема заявок поставка щебня Саткинского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2015 10:0007.09.2015 10:0007.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502706885Дата и время вскрытия заявок поставка щебня Саткинского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня Саткинского карьера
Начальная цена
16 852 955,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Щебень Саткинского карьера, всего – 14 000 тонн, в том числе: фракции 0-10 – 10 000 тн, фракции 5-20 – 4 000 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, станция назначения Когалым Свердловской ж.д., код станции 798202, почтовый адрес: г. Когалым, ул. Ноябрьская, д.4.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
1413163
14.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14000
Поставка щебня Саткинского карьера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2015 10:00 GMT +306.09.2015 10:0006.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502706885Дата и время окончания срока приема заявок поставка щебня Саткинского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2015 10:0007.09.2015 10:0007.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502706885Дата и время вскрытия заявок поставка щебня Саткинского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня Саткинского карьера
Начальная цена
16 852 955,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Щебень Саткинского карьера, всего – 14 000 тонн, в том числе: фракции 0-10 – 10 000 тн, фракции 5-20 – 4 000 тн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, станция назначения Когалым Свердловской ж.д., код станции 798202, почтовый адрес: г. Когалым, ул. Ноябрьская, д.4.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
1413163
14.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14000
Поставка щебня Курманского карьера
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.09.2015 10:00 GMT +306.09.2015 10:0006.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502706885Дата и время окончания срока приема заявок поставка щебня Курманского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж
Дата и время вскрытия заявок
07.09.2015 10:0007.09.2015 10:0007.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502706885Дата и время вскрытия заявок поставка щебня Курманского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка щебня Курманского карьера
Начальная цена
12 915 399,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
щебень Курманского карьера, всего – 11 000 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, станция назначения Когалым Свердловской ж.д., код станции 798202, почтовый адрес: г. Когалым, ул. Ноябрьская, д.4.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5
1413163
14.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11000