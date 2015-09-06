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    Главная / Торги / на право заключения договора поставки щебня Саткинского и Курманского карьеров для филиала №3

    на право заключения договора поставки щебня Саткинского и Курманского карьеров для филиала №3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2015 10:0006.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502706885Дата и время окончания срока приема заявок поставка щебня Саткинского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этажПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31502706885

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора поставки щебня Саткинского и Курманского карьеров для филиала №3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.08.2015 10:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение №242

    Документация о закупке №242

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное предприятие Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югры «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Юридический адрес

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Почтовый адрес

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Контактный телефон

    +7 3462 22-51-76 доб. 104

    Факс

    +7 3462 22-51-84

    Адрес электронной почты

    oz@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сайфуллин Дамир Ришатович

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Одежда из кожи

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка щебня Саткинского карьера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2015 10:00 GMT +306.09.2015 10:0006.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502706885Дата и время окончания срока приема заявок поставка щебня Саткинского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2015 10:0007.09.2015 10:0007.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502706885Дата и время вскрытия заявок поставка щебня Саткинского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    08.09.201508.09.2015 10:0008.09.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502706885Подведение итогов не позднее поставка щебня Саткинского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня Саткинского карьера

    Начальная цена

    16 852 955,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Щебень Саткинского карьера, всего – 14 000 тонн, в том числе: фракции 0-10 – 10 000 тн, фракции 5-20 – 4 000 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, станция назначения Когалым Свердловской ж.д., код станции 798202, почтовый адрес: г. Когалым, ул. Ноябрьская, д.4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: с момента подписания договора и до 30 сентября 2015года

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Классификатор ОКПД2

    1413163

    Щебень из вулканических пород

    Классификатор ОКВЭД2

    14.11

    Добыча камня для памятников и строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "щебень Саткинского карьера "

    Кол-во: 14000

    Лот 1

    Поставка щебня Саткинского карьера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2015 10:00 GMT +306.09.2015 10:0006.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502706885Дата и время окончания срока приема заявок поставка щебня Саткинского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2015 10:0007.09.2015 10:0007.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502706885Дата и время вскрытия заявок поставка щебня Саткинского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    08.09.201508.09.2015 10:0008.09.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502706885Подведение итогов не позднее поставка щебня Саткинского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня Саткинского карьера

    Начальная цена

    16 852 955,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Щебень Саткинского карьера, всего – 14 000 тонн, в том числе: фракции 0-10 – 10 000 тн, фракции 5-20 – 4 000 тн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, станция назначения Когалым Свердловской ж.д., код станции 798202, почтовый адрес: г. Когалым, ул. Ноябрьская, д.4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: с момента подписания договора и до 30 сентября 2015года

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Классификатор ОКПД2

    1413163

    Щебень из вулканических пород

    Классификатор ОКВЭД2

    14.11

    Добыча камня для памятников и строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "щебень Саткинского карьера "

    Кол-во: 14000

    Лот 2

    Поставка щебня Курманского карьера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.09.2015 10:00 GMT +306.09.2015 10:0006.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502706885Дата и время окончания срока приема заявок поставка щебня Курманского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж

    Дата и время вскрытия заявок

    07.09.2015 10:0007.09.2015 10:0007.09.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502706885Дата и время вскрытия заявок поставка щебня Курманского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.201508.09.2015 10:0008.09.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502706885Подведение итогов не позднее поставка щебня Курманского карьераХанты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, д.5, 4 этаж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка щебня Курманского карьера

    Начальная цена

    12 915 399,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    щебень Курманского карьера, всего – 11 000 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, станция назначения Когалым Свердловской ж.д., код станции 798202, почтовый адрес: г. Когалым, ул. Ноябрьская, д.4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: с 10 сентября по 30 сентября 2015 года.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ГК «Северавтодор»
    Все закупки и тендеры АО «ГК «Северавтодор»

    Адрес местонахождения

    628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, д. 5

    Классификатор ОКПД2

    1413163

    Щебень из вулканических пород

    Классификатор ОКВЭД2

    14.11

    Добыча камня для памятников и строительства

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "щебень Курманского карьера"

    Кол-во: 11000

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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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