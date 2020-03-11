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Номер извещения
ГП003032
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Провод обмоточный ПЭТ-155, ПЭТВ-2, ПЩ, ПСДКТ, ППИПК-3.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 07:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-53-07
Факс
--
Адрес электронной почты
nmatsina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мацина Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Провод ПЭТ-155, ПЭТВ-2, ПЩ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003032Дата и время окончания срока приема заявок Провод ПЭТ-155, ПЭТВ-2, ПЩ.Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.06.2020 16:0030.06.2020 16:0030.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003032Подведение итогов не позднее Провод ПЭТ-155, ПЭТВ-2, ПЩ.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Провод ПЭТ-155, ПЭТВ-2, ПЩ.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 100
Кол-во: 80
Кол-во: 50
Кол-во: 20
Кол-во: 120
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 145
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 640
Кол-во: 950
Кол-во: 740
Кол-во: 1610
Кол-во: 1280
Кол-во: 1450
Кол-во: 1250
Кол-во: 850
Кол-во: 750
Кол-во: 995
Кол-во: 210
Кол-во: 850
Кол-во: 750
Кол-во: 580
Кол-во: 290
Кол-во: 160
Кол-во: 378
Кол-во: 120
Кол-во: 100
ПРОВОД ППИПК-3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003032Дата и время окончания срока приема заявок ПРОВОД ППИПК-3 Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.06.2020 16:0030.06.2020 16:0030.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003032Подведение итогов не позднее ПРОВОД ППИПК-3 Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРОВОД ППИПК-3
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кол-во: 500
ПРОВОД ПСДКТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2020 14:00 GMT +311.03.2020 14:0011.03.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003032Дата и время окончания срока приема заявок ПРОВОД ПСДКТ Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.06.2020 16:0030.06.2020 16:0030.06.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003032Подведение итогов не позднее ПРОВОД ПСДКТ Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРОВОД ПСДКТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1840
Кол-во: 800
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