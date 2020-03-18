Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)

    МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015013Дата и время окончания срока приема заявок МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)ЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП015013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    321351

    Наименование закупки

    МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.03.2020 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Приложение 2. Тех. задания

    Приложение 3. Типовая форма договора

    Приложение 4. Существенные условия поставки

    ГП015013_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-25-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    MikhailSudakov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Судаков Михаил Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015013Дата и время окончания срока приема заявок МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2020 12:0015.04.2020 12:0015.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015013Подведение итогов не позднее МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.202015.04.2020 12:0015.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015013Подведение итогов не позднее МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/654009/name/5ece5671d8e7c6.00359957

    27.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАСЛО МС-20"

    Кол-во: 5.14

    "Позиция 2"

    "МАСЛО М-8В"

    Кол-во: 0.18

    "Позиция 3"

    "МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ГК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "МАСЛО ТП-30"

    Кол-во: 3.4

    "Позиция 5"

    "МАСЛО КС-19"

    Кол-во: 3.95

    "Позиция 6"

    "МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ ТСП-15К"

    Кол-во: 6.6

    "Позиция 7"

    "МАСЛО MOBIL VACUOLINE 525"

    Кол-во: 10400

    "Позиция 8"

    "МАСЛО М10ДМ"

    Кол-во: 2.3

    "Позиция 9"

    "ЭМУЛЬСОЛ ЭГТ"

    Кол-во: 6150

    "Позиция 10"

    "МАСЛО MOBILGEAR 600 ХР 220"

    Кол-во: 1248

    "Позиция 11"

    "МАСЛО RENOLIN PG 1000"

    Кол-во: 3790

    "Позиция 12"

    "МАСЛО MOBILGEAR 600 XP 320"

    Кол-во: 600

    "Позиция 13"

    "МАСЛО MOBILGEAR 600 XP 460"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 14"

    "МАСЛО RENOLIN PG-220"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 15"

    "МАСЛО SAE 10W-40 (КГ)"

    Кол-во: 208

    "Позиция 16"

    "МАСЛО MOBIL DTE 26"

    Кол-во: 832

    "Позиция 17"

    "МАСЛО MOBIL RARUS 425 ISO VG46"

    Кол-во: 520

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Запрос предложений № 32211077427
    ПОСТАВКА ГАЗА СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО
    ПОСТАВКА ГАЗА СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО
    593047
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 098 365
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Запрос предложений № 32211049696
    Поставка сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана для заправки автотранспорта)
    Поставка сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана для заправки автотранспорта)
    588774
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 453 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Чувашская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Запрос предложений № 32211049649
    Поставка сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана для заправки автотранспорта)
    Поставка сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана для заправки автотранспорта)
    588762
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    2 449 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Чувашская республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Запрос предложений № 32211049613
    Поставка сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана для заправки автотранспорта)
    Поставка сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана для заправки автотранспорта)
    588748
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    846 419
    Лоты:
    1
    Регион:
    Чувашская республика
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Запрос предложений № 32211048382
    Поставка сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана для заправки автотранспорта)
    Поставка сжиженного углеводородного газа (смесь пропана-бутана для заправки автотранспорта)
    588553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 760 220
    Лоты:
    1
    Регион:
    Чувашская республика
    ПАО АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР
    Запрос предложений № ГП213282
    «Оказание услуг по поставке дизельного топлива ДТ-А-К5 и автомобильный бензин АИ-92-К5 в пгт. Берёзово, п. Игрим».
    «Оказание услуг по поставке дизельного топлива ДТ-А-К5 и автомобильный бензин АИ-92-К5 в пгт....
    587311
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить