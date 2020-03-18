www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП015013
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.03.2020 11:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-25-84
Факс
--
Адрес электронной почты
MikhailSudakov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Судаков Михаил Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.03.2020 12:00 GMT +318.03.2020 12:0018.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015013Дата и время окончания срока приема заявок МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)Челябинск
Подведение итогов не позднее
15.04.2020 12:0015.04.2020 12:0015.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015013Подведение итогов не позднее МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МАСЛА, СОЖ (ФАСОВАННЫЕ)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
19.20.2
Документация лота
Кол-во: 5.14
Кол-во: 0.18
Кол-во: 4
Кол-во: 3.4
Кол-во: 3.95
Кол-во: 6.6
Кол-во: 10400
Кол-во: 2.3
Кол-во: 6150
Кол-во: 1248
Кол-во: 3790
Кол-во: 600
Кол-во: 1200
Кол-во: 11000
Кол-во: 208
Кол-во: 832
Кол-во: 520
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.