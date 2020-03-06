Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область" III пусковой комплекс. Энергоснабжение участка км 54 - км 66 (1-я очередь строительства) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32008886791 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на право заключения Договора на выполнение работ по строительству «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы до границы с Республикой Белоруссия (на Минск, Брест). Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-1 "Беларусь" - от Москвы через Смоленск до границы с Республикой Беларусь (на Минск, Брест) на участке км 33 - км 84, Московская область" III пусковой комплекс. Энергоснабжение участка км 54 - км 66 (1-я очередь строительства) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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