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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32008895258
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
18.02.2020 16:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51
Почтовый адрес
160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51
Контактный телефон
+7 8172 57-01-51
Факс
+7 8172 72-55-59
Адрес электронной почты
ucp@vologdarg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенов Игорь Леонидович
Место рассмотрения предложений
Вологда
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники
Начальная цена
1 415 057,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
Адрес местонахождения
160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51
26.20
26.20
Документация лота
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 14
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 8
Кол-во: 6
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