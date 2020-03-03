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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники

    Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2020 11:5903.03.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008895258Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники ВологдаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008895258

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    18.02.2020 16:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма3. Коммерческое предложение 321033 редакция1

    Документация 321033 редакция1

    Извещение 321033 редакция1

    Техническое задание 321033 редакция1

    Проект договора 321033

    Уведомление 321033

    Форма13. Описание 321033 редакция1

    Итоговый_протокол_321033.PDF

    Итоговый_протокол_321033.PDF

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА

    Юридический адрес

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Почтовый адрес

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Контактный телефон

    +7 8172 57-01-51

    Факс

    +7 8172 72-55-59

    Адрес электронной почты

    ucp@vologdarg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семенов Игорь Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Вологда

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.202006.03.2020 15:0006.03.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008895258Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники Вологда

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники

    Начальная цена

    1 415 057,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА

    Адрес местонахождения

    160004, Российская Федерация, Вологодская область, Вологда, Октябрьская, 51

    Классификатор ОКПД2

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/594121/name/5e624a42e3c0e0.62419127

    06.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/594154/name/5e6250e77b4884.81780707

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль СПРУТ-7UX-S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Шлюз VoIP с интегрированным роутером TAU-22M.IP 2 порта FXS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Колонки 2.0 Genius SP-HF160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Картридж для печати HP CE278A"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Картридж для печати Xerox 006R01182"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Картридж для печати Xerox 108R00796"

    Кол-во: 14

    "Позиция 7"

    "Картридж для печати HP CF226X"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Кабель-переходник Displayport-HDMI Telekom TA494"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Модуль СПРУТ-7UX-TDM"

    Кол-во: 8

    "Позиция 10"

    "Аппарат телефонный SIP HTEK UC902P RU"

    Кол-во: 6

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