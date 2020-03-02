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    Главная / Торги / Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской Республики

    Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской Республики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 23:5902.03.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008888298Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской РеспубликиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008888298

    Уникальный номер закупки

    010/20/17.02.2020

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской Республики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Открытые маркетинговые исследования

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.02.2020 14:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part01

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part02

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part03

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part05

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part06

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part07

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part04

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part10

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part08

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part09

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part11

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part12

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part13

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part14

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part15

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part31

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part16

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part17

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part21

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part18

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part23

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part19

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part20

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part22

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part24

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part25

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part26

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part27

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part35

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part36

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part37

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part38

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part40

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part41

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part44

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part47

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part52

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part50

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part48

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part49

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part53

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part54

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part55

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part28

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part30

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part32

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part29

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part51

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part33

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part34

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part39

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part42

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part43

    Документация

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part46

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part56

    Приложение №1 к Технической части_Проектно-сметная документация.part45

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

    Юридический адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Почтовый адрес

    197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24

    Контактный телефон

    +7 812 609-59-51

    Факс

    +7 812 609-52-10

    Адрес электронной почты

    U2900007@mrg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кукушкин Илья Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской Республики

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.03.2020 23:59 GMT +302.03.2020 23:5902.03.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008888298Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской РеспубликиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.03.2020 10:0003.03.2020 10:0003.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008888298Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской РеспубликиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    10.03.2020 14:0010.03.2020 14:0010.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008888298Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской РеспубликиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202010.03.2020 14:0010.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008888298Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской РеспубликиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской Республики

    Начальная цена

    64 594 959,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК

    Адрес местонахождения

    360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30

    Классификатор ОКПД2

    42.21.1

    Коммуникации инженерные для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42.2

    Строительство инженерных коммуникаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных коммуникаций"

    Кол-во: 1.00000

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