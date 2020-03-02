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Номер извещения
32008888298
Уникальный номер закупки
010/20/17.02.2020
Наименование закупки
Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской Республики
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Открытые маркетинговые исследования
Способ реализации
Дата публикации
17.02.2020 14:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Набережная Адмирала Лазарева, 24
Контактный телефон
+7 812 609-59-51
Факс
+7 812 609-52-10
Адрес электронной почты
U2900007@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кукушкин Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской Республики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.03.2020 23:59 GMT +302.03.2020 23:5902.03.2020 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008888298Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской РеспубликиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
03.03.2020 10:0003.03.2020 10:0003.03.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32008888298Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской РеспубликиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
10.03.2020 14:0010.03.2020 14:0010.03.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008888298Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской РеспубликиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по 15 объектам Кабардино-Балкарской Республики
Начальная цена
64 594 959,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛЬЧИК
Адрес местонахождения
360000, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, Инессы Арманд, 30
42.21.1
42.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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