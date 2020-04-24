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    Главная / Торги / Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды

    Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.04.2020 10:0024.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958466Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной водыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32008958466

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_заседания_ТК_ВОЗ_№30-2020_от_15.05.2020_вопрос_7.1.pdf

    Приложение № 5 - Критерии оценки предложений

    Приложение № 3 - Анкета Участника

    Приложение № 4 - Основные квалификационные критерии

    Приложение № 7 -Горячая линия безопасности

    Приложение № 6-Письмо о подаче оферты и форма технокоммерческого предложения

    Приложение_№_1-Техническое_задание.docx

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение_№_2-Проект_договора_оказания_возмездных_услуг.docx

    Документация_о_закупке.docx

    Конкурентный_лист_(Приложение_к_Протоколу_№_30-2020).pdf

    Лист_согласования_к_протоколу_ТК_ВОЗ_№30-2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Юридический адрес

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    Почтовый адрес

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Контактный телефон

    +7 818 269-86-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@arhvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Михаил Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2020 10:00 GMT +324.04.2020 10:0024.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958466Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной водыМосква

    Подведение итогов не позднее

    07.05.2020 10:0007.05.2020 10:0007.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958466Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной водыМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.05.202007.05.2020 10:0007.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958466Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной водыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды

    Начальная цена

    18 734 810,84

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам изложены в технической документации о закупке (Приложение № 1)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Приложению № 1 Техническое задание документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Без предоплаты. Расчет производится в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документация о закупке./ Для участников являющихся СМСП, сроки и порядок оплаты: без предоплаты, расчет производится в течение 15 рабочих дней, с даты исполнения обязательств по поставке Товара на базис поставки, при условии предоставления Поставщиком оригиналов товарно-транспортных накладных и всех необходимых документов согласно Договора поставки Приложение № 2 документация о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-АРХАНГЕЛЬСК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Классификатор ОКПД2

    71.20.11.190

    Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих веществ

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/649506/name/5ec62f0e7d0b11.38709409

    21.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/649507/name/5ec62f16b7fa64.34287730

    21.05.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/649508/name/5ec62f1cb642f9.35064372

    21.05.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запах"

    Кол-во: 360

    "Позиция 2"

    "Привкус"

    Кол-во: 360

    "Позиция 3"

    "цветность"

    Кол-во: 360

    "Позиция 4"

    "мутность"

    Кол-во: 360

    "Позиция 5"

    "рН"

    Кол-во: 360

    "Позиция 6"

    "Окисляемость"

    Кол-во: 360

    "Позиция 7"

    "Железо"

    Кол-во: 360

    "Позиция 8"

    "Ионы алюминия"

    Кол-во: 360

    "Позиция 9"

    "ОКБ,ТКБ"

    Кол-во: 360

    "Позиция 10"

    "ОМЧ"

    Кол-во: 360

    "Позиция 11"

    "отбор проб хим.анализ"

    Кол-во: 360

    "Позиция 12"

    "отбор проб бак.анализ"

    Кол-во: 360

    "Позиция 13"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 360

    "Позиция 14"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 360

    "Позиция 15"

    "Запах"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Привкус"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "цветность"

    Кол-во: 248

    "Позиция 18"

    "мутность"

    Кол-во: 248

    "Позиция 19"

    "рН"

    Кол-во: 248

    "Позиция 20"

    "Сухой остаток"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Жесткость"

    Кол-во: 12

    "Позиция 22"

    "Окисляемость"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Нефтепродукты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "АПАВ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Фенолы летучие"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Аммоний-ион"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "Железо"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Кадмий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Марганец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Медь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Мышьяк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Никель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Нитриты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 34"

    "Нитраты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Ртуть"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Свинец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Сульфат ионы"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "Хлориды"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Цинк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "БПК20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    "БПК5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "Взвешенные вещества"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "Метанол"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "Фосфат ионы"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "Растворенный кислород"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "Щелочность"

    Кол-во: 248

    "Позиция 47"

    "ХПК"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Температура"

    Кол-во: 248

    "Позиция 49"

    "Ионы алюминия"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "ОКБ;ТКБ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "ОМЧ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Колифаги"

    Кол-во: 12

    "Позиция 53"

    "Жизнеспособные яица гельминтов (прир.вода)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Удельная суммарная альфа-, бета-активность;Радон;SUM радионуклеидов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "отбор проб хим.анализ"

    Кол-во: 248

    "Позиция 56"

    "отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 57"

    "отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "отбор проб бак.анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 59"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 248

    "Позиция 60"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 248

    "Позиция 61"

    "Запах"

    Кол-во: 248

    "Позиция 62"

    "Привкус"

    Кол-во: 248

    "Позиция 63"

    "цветность"

    Кол-во: 248

    "Позиция 64"

    "мутность"

    Кол-во: 248

    "Позиция 65"

    "рН"

    Кол-во: 248

    "Позиция 66"

    "Сухой остаток"

    Кол-во: 12

    "Позиция 67"

    "Жесткость"

    Кол-во: 12

    "Позиция 68"

    "Окисляемость"

    Кол-во: 248

    "Позиция 69"

    "Нефтепродукты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 70"

    "АПАВ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 71"

    "Фенольный индекс"

    Кол-во: 12

    "Позиция 72"

    "Аммоний-ион"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Железо"

    Кол-во: 52

    "Позиция 74"

    "Кадмий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Марганец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Медь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Мышьяк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Никель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Нитриты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 80"

    "Нитраты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "Ртуть"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Свинец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 83"

    "Сульфат ионы"

    Кол-во: 12

    "Позиция 84"

    "Хлориды"

    Кол-во: 12

    "Позиция 85"

    "Фтор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Цинк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Фосфат ионы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Щелочность"

    Кол-во: 248

    "Позиция 89"

    "Ионы алюминия"

    Кол-во: 248

    "Позиция 90"

    "Трихлорметан (хлороформ);Хлор остаточный (связанный)"

    Кол-во: 248

    "Позиция 91"

    "Хлор остаточный (свободный)"

    Кол-во: 248

    "Позиция 92"

    "ОКБ;ТКБ"

    Кол-во: 248

    "Позиция 93"

    "ОМЧ"

    Кол-во: 248

    "Позиция 94"

    "Колифаги"

    Кол-во: 248

    "Позиция 95"

    "Споры сульфидредицирующих клостридий"

    Кол-во: 248

    "Позиция 96"

    "Цисты лямблий (пит. вода)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 97"

    "Удельная суммарная альфа-, бета-активность;Радон;SUM радионуклеидов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "отбор проб хим.анализ"

    Кол-во: 248

    "Позиция 99"

    "отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 100"

    "отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "отбор проб бак.анализ"

    Кол-во: 248

    "Позиция 102"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 248

    "Позиция 103"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 248

    "Позиция 104"

    "Запах"

    Кол-во: 12

    "Позиция 105"

    "Привкус"

    Кол-во: 12

    "Позиция 106"

    "цветность"

    Кол-во: 248

    "Позиция 107"

    "мутность"

    Кол-во: 248

    "Позиция 108"

    "рН"

    Кол-во: 248

    "Позиция 109"

    "Сухой остаток"

    Кол-во: 12

    "Позиция 110"

    "Жесткость"

    Кол-во: 12

    "Позиция 111"

    "Окисляемость"

    Кол-во: 12

    "Позиция 112"

    "Нефтепродукты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 113"

    "АПАВ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 114"

    "Фенолы летучие"

    Кол-во: 12

    "Позиция 115"

    "Аммоний-ион"

    Кол-во: 248

    "Позиция 116"

    "Железо"

    Кол-во: 12

    "Позиция 117"

    "Кадмий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 118"

    "Марганец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Медь"

    Кол-во: 4

    "Позиция 120"

    "Мышьяк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Никель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 122"

    "Нитриты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 123"

    "Нитраты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 124"

    "Ртуть"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Свинец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Сульфат ионы"

    Кол-во: 12

    "Позиция 127"

    "Хлориды"

    Кол-во: 12

    "Позиция 128"

    "Цинк"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Бор"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Барий"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Селен"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Молибден"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Хром"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Стронций"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "ХПК"

    Кол-во: 12

    "Позиция 136"

    "БПК20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 137"

    "БПК5"

    Кол-во: 12

    "Позиция 138"

    "Взвешенные вещества"

    Кол-во: 12

    "Позиция 139"

    "Метанол"

    Кол-во: 12

    "Позиция 140"

    "Фосфат ионы"

    Кол-во: 12

    "Позиция 141"

    "Растворенный кислород"

    Кол-во: 12

    "Позиция 142"

    "Ионы алюминия"

    Кол-во: 12

    "Позиция 143"

    "Щелочность"

    Кол-во: 248

    "Позиция 144"

    "Температура"

    Кол-во: 248

    "Позиция 145"

    "ОКБ;ТКБ"

    Кол-во: 248

    "Позиция 146"

    "ОМЧ"

    Кол-во: 248

    "Позиция 147"

    "Колифаги"

    Кол-во: 12

    "Позиция 148"

    "Жизнеспособные яица гельминтов (прир.вода)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 149"

    "Удельная суммарная альфа-, бета-активность;Радон;SUM радионуклеидов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "отбор проб хим.анализ"

    Кол-во: 248

    "Позиция 151"

    "отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 152"

    "отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "отбор проб бак.анализ"

    Кол-во: 248

    "Позиция 154"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 248

    "Позиция 155"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 248

    "Позиция 156"

    "Запах"

    Кол-во: 496

    "Позиция 157"

    "Привкус"

    Кол-во: 496

    "Позиция 158"

    "цветность"

    Кол-во: 496

    "Позиция 159"

    "мутность"

    Кол-во: 496

    "Позиция 160"

    "рН"

    Кол-во: 496

    "Позиция 161"

    "Окисляемость"

    Кол-во: 496

    "Позиция 162"

    "Аммоний-ион"

    Кол-во: 496

    "Позиция 163"

    "Железо"

    Кол-во: 496

    "Позиция 164"

    "Щелочность"

    Кол-во: 496

    "Позиция 165"

    "Хлор остаточный (свободный);Хлор остаточный (связанный)"

    Кол-во: 496

    "Позиция 166"

    "Трихлорметан (хлороформ)"

    Кол-во: 496

    "Позиция 167"

    "Ионы алюминия"

    Кол-во: 496

    "Позиция 168"

    "ОКБ;ТКБ"

    Кол-во: 496

    "Позиция 169"

    "ОМЧ"

    Кол-во: 496

    "Позиция 170"

    "Колифаги"

    Кол-во: 496

    "Позиция 171"

    "Споры сульфидредицирующих клостридий"

    Кол-во: 496

    "Позиция 172"

    "Сухой остаток"

    Кол-во: 48

    "Позиция 173"

    "Жесткость"

    Кол-во: 48

    "Позиция 174"

    "Фенольный индекс"

    Кол-во: 48

    "Позиция 175"

    "Нефтепродукты"

    Кол-во: 48

    "Позиция 176"

    "АПАВ"

    Кол-во: 48

    "Позиция 177"

    "Кадмий"

    Кол-во: 24

    "Позиция 178"

    "Марганец"

    Кол-во: 24

    "Позиция 179"

    "Медь"

    Кол-во: 24

    "Позиция 180"

    "Мышьяк"

    Кол-во: 24

    "Позиция 181"

    "Никель"

    Кол-во: 24

    "Позиция 182"

    "Нитриты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 183"

    "Нитраты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 184"

    "Ртуть"

    Кол-во: 24

    "Позиция 185"

    "Свинец"

    Кол-во: 24

    "Позиция 186"

    "Сульфат ионы"

    Кол-во: 24

    "Позиция 187"

    "Фтор"

    Кол-во: 24

    "Позиция 188"

    "Хлориды"

    Кол-во: 24

    "Позиция 189"

    "Цинк"

    Кол-во: 24

    "Позиция 190"

    "Хром"

    Кол-во: 24

    "Позиция 191"

    "Стронций"

    Кол-во: 24

    "Позиция 192"

    "Бор"

    Кол-во: 24

    "Позиция 193"

    "Барий"

    Кол-во: 24

    "Позиция 194"

    "Селен"

    Кол-во: 24

    "Позиция 195"

    "Молибден"

    Кол-во: 24

    "Позиция 196"

    "Метанол"

    Кол-во: 24

    "Позиция 197"

    "Фосфат ионы"

    Кол-во: 24

    "Позиция 198"

    "Цисты лямблий (пит. вода)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 199"

    "Удельная суммарная альфа-, бета-активность;Радон;SUM радионуклеидов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "отбор проб хим.анализ"

    Кол-во: 496

    "Позиция 201"

    "отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 202"

    "отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "отбор проб бак.анализ"

    Кол-во: 496

    "Позиция 204"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 496

    "Позиция 205"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 496

    "Позиция 206"

    "Запах"

    Кол-во: 1848

    "Позиция 207"

    "Привкус"

    Кол-во: 1848

    "Позиция 208"

    "цветность"

    Кол-во: 2213

    "Позиция 209"

    "мутность"

    Кол-во: 2213

    "Позиция 210"

    "рН"

    Кол-во: 1848

    "Позиция 211"

    "Окисляемость"

    Кол-во: 2098

    "Позиция 212"

    "Аммоний-ион"

    Кол-во: 2122

    "Позиция 213"

    "Железо"

    Кол-во: 2395

    "Позиция 214"

    "ОКБ;ТКБ"

    Кол-во: 2122

    "Позиция 215"

    "ОМЧ"

    Кол-во: 2122

    "Позиция 216"

    "Хлор остаточный (свободный);Хлор остаточный (связанный)"

    Кол-во: 1824

    "Позиция 217"

    "Ионы алюминия"

    Кол-во: 2030

    "Позиция 218"

    "Кадмий"

    Кол-во: 12

    "Позиция 219"

    "Нитриты"

    Кол-во: 91

    "Позиция 220"

    "Нитраты"

    Кол-во: 91

    "Позиция 221"

    "Хлориды"

    Кол-во: 91

    "Позиция 222"

    "отбор проб хим.анализ"

    Кол-во: 2213

    "Позиция 223"

    "отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 2213

    "Позиция 224"

    "отбор проб бак.анализ"

    Кол-во: 2122

    "Позиция 225"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 2213

    "Позиция 226"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 2213

    "Позиция 227"

    "рН"

    Кол-во: 16

    "Позиция 228"

    "Сульфат ионы"

    Кол-во: 16

    "Позиция 229"

    "БПКп"

    Кол-во: 16

    "Позиция 230"

    "Взвешенные вещества"

    Кол-во: 16

    "Позиция 231"

    "ХПК"

    Кол-во: 16

    "Позиция 232"

    "Ионы алюминия"

    Кол-во: 16

    "Позиция 233"

    "Колифаги"

    Кол-во: 16

    "Позиция 234"

    "ОКБ;ТКБ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 235"

    "Жизнеспособные яица гельминтов (прир.вода)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 236"

    "Удельная суммарная альфа-, бета-активность"

    Кол-во: 3

    "Позиция 237"

    "отбор проб хим.анализ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 238"

    "отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 239"

    "отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 240"

    "отбор проб бак.анализ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 241"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 16

    "Позиция 242"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 16

    "Позиция 243"

    "рН"

    Кол-во: 16

    "Позиция 244"

    "Сухой остаток"

    Кол-во: 12

    "Позиция 245"

    "Нефтепродукты"

    Кол-во: 16

    "Позиция 246"

    "АПАВ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 247"

    "Аммоний-ион"

    Кол-во: 16

    "Позиция 248"

    "Нитриты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 249"

    "Нитраты"

    Кол-во: 12

    "Позиция 250"

    "Сульфат ионы"

    Кол-во: 12

    "Позиция 251"

    "Хлориды"

    Кол-во: 12

    "Позиция 252"

    "БПКп"

    Кол-во: 16

    "Позиция 253"

    "Взвешенные вещества"

    Кол-во: 16

    "Позиция 254"

    "Фосфат ионы"

    Кол-во: 16

    "Позиция 255"

    "ХПК"

    Кол-во: 16

    "Позиция 256"

    "ОКБ;ТКБ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 257"

    "Колифаги"

    Кол-во: 12

    "Позиция 258"

    "Жизнеспособные яица гельминтов (сточ.вода)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 259"

    "Токсичность"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Удельная суммарная альфа-, бета-активность"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "отбор проб хим.анализ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 262"

    "отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 263"

    "отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "отбор проб бак.анализ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 265"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 16

    "Позиция 266"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 16

    "Позиция 267"

    "Взвешенные вещества"

    Кол-во: 44

    "Позиция 268"

    "рН"

    Кол-во: 44

    "Позиция 269"

    "ХПК"

    Кол-во: 44

    "Позиция 270"

    "БПКп"

    Кол-во: 44

    "Позиция 271"

    "Аммоний-ион"

    Кол-во: 24

    "Позиция 272"

    "Фосфат ионы"

    Кол-во: 24

    "Позиция 273"

    "Нефтепродукты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 274"

    "АПАВ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 275"

    "Нитриты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 276"

    "Нитраты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 277"

    "Сульфат ионы"

    Кол-во: 44

    "Позиция 278"

    "Хлориды"

    Кол-во: 24

    "Позиция 279"

    "Сухой остаток"

    Кол-во: 24

    "Позиция 280"

    "Ионы алюминия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 281"

    "ОКБ;ТКБ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 282"

    "Колифаги"

    Кол-во: 7

    "Позиция 283"

    "Жизнеспособные яица гельминтов (прир.вода)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 284"

    "Удельная суммарная альфа-, бета-активность;Радон;SUM радионуклеидов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 285"

    "отбор проб хим.анализ"

    Кол-во: 44

    "Позиция 286"

    "отбор проб паразитологический анализ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 287"

    "отбор проб радиологический анализ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 288"

    "отбор проб бак.анализ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 289"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 44

    "Позиция 290"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 44

    "Позиция 291"

    "рН"

    Кол-во: 246

    "Позиция 292"

    "Нефтепродукты"

    Кол-во: 24

    "Позиция 293"

    "АПАВ"

    Кол-во: 96

    "Позиция 294"

    "Аммоний-ион"

    Кол-во: 246

    "Позиция 295"

    "БПК5"

    Кол-во: 96

    "Позиция 296"

    "Взвешенные вещества"

    Кол-во: 96

    "Позиция 297"

    "Фосфат ионы"

    Кол-во: 96

    "Позиция 298"

    "ХПК"

    Кол-во: 96

    "Позиция 299"

    "Лабораторные исследования по определению Жиров"

    Кол-во: 84

    "Позиция 300"

    "Нитриты"

    Кол-во: 150

    "Позиция 301"

    "Ионы алюминия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 302"

    "Хлор суммарный"

    Кол-во: 150

    "Позиция 303"

    "Оформление протоколов лабораторных испытаний"

    Кол-во: 246

    "Позиция 304"

    "Оформление акта отбора проб"

    Кол-во: 246

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