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Номер извещения
32008958466
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
05.03.2020 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
Почтовый адрес
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Контактный телефон
+7 818 269-86-76
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@arhvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Михаил Валентинович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2020 10:00 GMT +324.04.2020 10:0024.04.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008958466Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной водыМосква
Подведение итогов не позднее
07.05.2020 10:0007.05.2020 10:0007.05.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008958466Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной водыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по выполнению лабораторных исследований качества природной, питьевой и сточной воды
Начальная цена
18 734 810,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подробные требования к закупаемым товарам, работам, услугам изложены в технической документации о закупке (Приложение № 1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Приложению № 1 Техническое задание документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
71.20.11.190
71.20
Документация лота
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