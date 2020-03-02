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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию газовых котлов, КИП и автоматики для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Оказание услуг по техническому обслуживанию газовых котлов, КИП и автоматики для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 09:0002.03.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП026006Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию газовых котлов, КИП и автоматики для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"г.Королёв, Московская область, ул.Богомолова, д.12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП026006

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию газовых котлов, КИП и автоматики для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2020 11:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о закупке

    ПИ_ЗК_СМП_Декларация.docx

    ПИ_ЗК_СМП_КИПиА.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 499 429-03-17

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    Popova.EA@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Литвиненко Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    г.Королёв, Московская область, ул.Богомолова, д.12

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по техническому обслуживанию газовых котлов, КИП и автоматики для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.03.202006.03.2020 09:0006.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП026006Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию газовых котлов, КИП и автоматики для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"г.Королёв, Московская область, ул.Богомолова, д.12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию газовых котлов, КИП и автоматики для нужд "КБхиммаш им. А.М. Исаева"

    Начальная цена

    335 016,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141206, Московская область, г. Пушкино, Красноармейское шоссе, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    43.22.12.140

    Работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых отопительных котлов и бойлеров

    Классификатор ОКВЭД2

    43.22

    Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/593495/name/5e61eba35402c4.03336611

    06.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/593516/name/5e61ef4d552d31.10013064

    06.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по техническому обслуживанию газовых котлов, КИП и автоматики"

    Кол-во: 1

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