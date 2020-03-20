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Номер извещения
32008955594
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонтному восстановлению отпорных призм причалов №№5,6,9,10,11,12 и пирса №3 порта Ванино до проектных отметок, согласно техническому заданию (ГП319320)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
05.03.2020 01:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Почтовый адрес
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
Контактный телефон
+7 42137 5-75-82
Факс
+7 42137 7-75-75
Адрес электронной почты
snab2@vcsp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Ксения Александровна
Место рассмотрения предложений
Ванино
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Выполнение работ по по ремонтному восстановлению отпорных призм причалов №№5,6,9,10, 11,12 и пирса №3 порта Ванино до проектных отметок
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по по ремонтному восстановлению отпорных призм причалов №№5,6,9,10, 11,12 и пирса №3 порта Ванино до проектных отметок
Начальная цена
56 555 296,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПОРТ ВАНИНО
Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО
Адрес местонахождения
682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1
42.91.20.140
42.91.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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