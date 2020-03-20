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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонтному восстановлению отпорных призм причалов №№5,6,9,10,11,12 и пирса №3 порта Ванино до проектных отметок, согласно техническому заданию (ГП319320)

    Выполнение работ по ремонтному восстановлению отпорных призм причалов №№5,6,9,10,11,12 и пирса №3 порта Ванино до проектных отметок, согласно техническому заданию (ГП319320)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.03.2020 12:0020.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008955594Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по по ремонтному восстановлению отпорных призм причалов №№5,6,9,10, 11,12 и пирса №3 порта Ванино до проектных отметокВаниноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008955594

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП319320

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонтному восстановлению отпорных призм причалов №№5,6,9,10,11,12 и пирса №3 порта Ванино до проектных отметок, согласно техническому заданию (ГП319320)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    05.03.2020 01:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора подряда

    Формы для заполнения по частям

    Приложения к Техническому заданию

    Техническое задание

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Юридический адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Почтовый адрес

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Контактный телефон

    +7 42137 5-75-82

    Факс

    +7 42137 7-75-75

    Адрес электронной почты

    snab2@vcsp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреева Ксения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ванино

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по по ремонтному восстановлению отпорных призм причалов №№5,6,9,10, 11,12 и пирса №3 порта Ванино до проектных отметок

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.04.202027.04.2020 12:0027.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008955594Подведение итогов не позднее Выполнение работ по по ремонтному восстановлению отпорных призм причалов №№5,6,9,10, 11,12 и пирса №3 порта Ванино до проектных отметокВанино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по по ремонтному восстановлению отпорных призм причалов №№5,6,9,10, 11,12 и пирса №3 порта Ванино до проектных отметок

    Начальная цена

    56 555 296,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    682860, Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа – 15 рабочих дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПОРТ ВАНИНО
    Все закупки и тендеры АО ПОРТ ВАНИНО

    Адрес местонахождения

    682860, Российская Федерация, Хабаровский край, Ванино, Железнодорожная, 1

    Классификатор ОКПД2

    42.91.20.140

    Работы дноуглубительные, работы по удалению скальных пород и илистых отложений и прочие строительные гидротехнические работы

    Классификатор ОКВЭД2

    42.91.4

    Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ"

    Кол-во: 1.00000

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