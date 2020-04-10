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Номер извещения
ГП015052
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КИСЛОТА АЗОТНАЯ НЕКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ГОСТ Р53789-2010, КИСЛОТА ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ ГОСТ 2567-89, НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 2263, СУЛЬФАТ НАТРИЯ МАРКА А 6318-77 ГОСТ, СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ГОСТ 5100-85, НАТРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 828-77
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.03.2020 13:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-30-83
Факс
--
Адрес электронной почты
amfeschenko@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фещенко Александра Михайловна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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КИСЛОТА АЗОТНАЯ НЕКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ГОСТ Р53789-2010, КИСЛОТА ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ ГОСТ 2567-89, НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 2263, СУЛЬФАТ НАТРИЯ МАРКА А 6318-77 ГОСТ, СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ГОСТ 5100-85, НАТРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 828-77
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.04.2020 12:00 GMT +310.04.2020 12:0010.04.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП015052Дата и время окончания срока приема заявок КИСЛОТА АЗОТНАЯ НЕКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ГОСТ Р53789-2010, КИСЛОТА ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ ГОСТ 2567-89, НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 2263, СУЛЬФАТ НАТРИЯ МАРКА А 6318-77 ГОСТ, СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ГОСТ 5100-85, НАТРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 828-77Челябинск
Подведение итогов не позднее
29.05.2020 12:0029.05.2020 12:0029.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015052Подведение итогов не позднее КИСЛОТА АЗОТНАЯ НЕКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ГОСТ Р53789-2010, КИСЛОТА ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ ГОСТ 2567-89, НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 2263, СУЛЬФАТ НАТРИЯ МАРКА А 6318-77 ГОСТ, СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ГОСТ 5100-85, НАТРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 828-77Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.05.202029.05.2020 12:0029.05.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП015052Подведение итогов не позднее КИСЛОТА АЗОТНАЯ НЕКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ГОСТ Р53789-2010, КИСЛОТА ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ ГОСТ 2567-89, НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 2263, СУЛЬФАТ НАТРИЯ МАРКА А 6318-77 ГОСТ, СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ГОСТ 5100-85, НАТРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 828-77Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КИСЛОТА АЗОТНАЯ НЕКОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ГОСТ Р53789-2010, КИСЛОТА ФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ ГОСТ 2567-89, НАТРИЙ ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 2263, СУЛЬФАТ НАТРИЯ МАРКА А 6318-77 ГОСТ, СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ ГОСТ 5100-85, НАТРИЙ АЗОТНОКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСТ 828-77
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
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Документация лота
Кол-во: 1201.5
Кол-во: 306
Кол-во: 81.3
Кол-во: 150
Кол-во: 3750
Кол-во: 61.2
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