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    Главная / Торги / Оказание услуг на техническое обслуживание кондиционеров

    Оказание услуг на техническое обслуживание кондиционеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.02.2020 11:0027.02.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008868690Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание кондиционеровКемеровоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008868690

    Уникальный номер закупки

    20/КЭС/0009

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг на техническое обслуживание кондиционеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2020 06:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Приложение к ТЗ

    Договор

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Юридический адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    Почтовый адрес

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Контактный телефон

    +7 3842 71-95-28

    Факс

    +7 3842 71-95-28

    Адрес электронной почты

    kes.zakupki@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурская Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту прочего оборудования

    Ключевые слова:

    обслуживание кондиционеров

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание кондиционеров

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.03.202019.03.2020 11:0019.03.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008868690Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание кондиционеровКемерово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание кондиционеров

    Начальная цена

    679 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно Технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно Технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в течение 15 рабочих дней с момента подписания акта оказанных услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ
    Все закупки и тендеры ПАО КУЗБАССЭНЕРГОСБЫТ

    Адрес местонахождения

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4,

    650036, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ ЛЕНИНА, 90/4

    Классификатор ОКПД2

    33.12.19.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.19

    Ремонт прочего оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание кондиционеров"

    Кол-во: 1.00000

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