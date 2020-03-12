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    Главная / Торги / КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА

    КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050509Дата и время окончания срока приема заявок КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050509

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    319015

    Наименование закупки

    КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.02.2020 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Тех. задание

    Типовая форма договора

    Существенные условия поставки

    ГП050509_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-40-23

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AliyaBaytusova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Байтусова Алия Адыльбековна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050509Дата и время окончания срока приема заявок КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2020 12:0009.04.2020 12:0009.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050509Подведение итогов не позднее КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.202009.04.2020 12:0009.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050509Подведение итогов не позднее КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/628865/name/5e999f491fec42.00418134

    17.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА "

    Кол-во: 132

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