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Номер извещения
ГП050509
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
27.02.2020 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-40-23
Факс
--
Адрес электронной почты
AliyaBaytusova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Байтусова Алия Адыльбековна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.03.2020 12:00 GMT +312.03.2020 12:0012.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050509Дата и время окончания срока приема заявок КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА Челябинск
Подведение итогов не позднее
09.04.2020 12:0009.04.2020 12:0009.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050509Подведение итогов не позднее КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
КОНЦЕНТРАТ СИЕНИТОВЫЙ АЛЮМОЩЕЛОЧНОЙ МАРКА
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
08
Документация лота
Кол-во: 132
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