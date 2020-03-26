Поставка шкафов распределительных и диспетчеризации и управления в 2020 г для нужд ООО «Краснодар Водоканал»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32008941385 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка шкафов распределительных и диспетчеризации и управления в 2020 г для нужд ООО «Краснодар Водоканал» Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198, Почтовый адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198 Контактный телефон +7 861 992-30-06 доб. 7307 Факс +7 861 220-29-80 Адрес электронной почты a.vlasova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Власова Анна Сергеевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Краснодарский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru