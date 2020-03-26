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Номер извещения
32008941385
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка шкафов распределительных и диспетчеризации и управления в 2020 г для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
02.03.2020 09:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06 доб. 7307
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка шкафов распределительных и диспетчеризации и управления в 2020 г для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.03.2020 11:00 GMT +326.03.2020 11:0026.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008941385Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шкафов распределительных и диспетчеризации и управления в 2020 г для нужд ООО «Краснодар Водоканал» Москва
Подведение итогов не позднее
26.05.2020 11:0026.05.2020 11:0026.05.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008941385Подведение итогов не позднее Поставка шкафов распределительных и диспетчеризации и управления в 2020 г для нужд ООО «Краснодар Водоканал» Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка шкафов распределительных и диспетчеризации и управления в 2020 г для нужд ООО «Краснодар Водоканал»
Начальная цена
15 849 769,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно требований закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно требований закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
27
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Документация лота
Кол-во: 17
Кол-во: 10
Кол-во: 11
Кол-во: 13
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 13
Кол-во: 13
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