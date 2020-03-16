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Номер извещения
ГП003286
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
03.03.2020 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
Контактный телефон
495 доб.4195353
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rusgasalliance.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рябинкова Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003286Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.03.2020 17:0016.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003286Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.Москва
Подведение итогов не позднее
22.04.2020 18:0022.04.2020 18:0022.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003286Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.04.202022.04.2020 18:0022.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003286Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.
Начальная цена
3 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к Документации о запросе предложений).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к Документации о запросе предложений).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУСГАЗАЛЬЯНС
Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11
71.12.17
71.12.19
71.12.16
43.13
42.99.11.140
Документация лота
Кол-во: 1
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