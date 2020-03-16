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    Главная / Торги / Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.

    Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003286Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003286

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    03.03.2020 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе предложений Проектирование ПГ

    Приложение 2. Техническое задание

    Приложение 3. Методика анализа и оценки

    Формы 1-7

    Приложение 1 Проект договора

    Извещение о закупке

    Протокол_подведения_итогов_по_ГП003286.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Контактный телефон

    495 доб.4195353

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@rusgasalliance.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рябинкова Светлана Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.03.2020 16:00 GMT +316.03.2020 16:0016.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003286Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    16.03.2020 17:0016.03.2020 17:0016.03.2020 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003286Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.Москва

    Подведение итогов не позднее

    22.04.2020 18:0022.04.2020 18:0022.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003286Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.04.202022.04.2020 18:0022.04.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003286Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ.

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к Документации о запросе предложений).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием (Приложение № 2 к Документации о запросе предложений).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения услуги/товара в полном объеме по соответствующей заявке Заказчика при наличии выставленного Исполнителем счета-фактуры подписанного двустороннего Акта выполненных работ/услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РУСГАЗАЛЬЯНС
    Все закупки и тендеры РУСГАЗАЛЬЯНС

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Промышленная, 11

    Классификатор ОКПД2

    71.12.17

    Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

    71.12.19

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

    71.12.16

    Услуги по инженерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и канализации

    43.13

    Работы буровые и разведочные буровые

    42.99.11.140

    Сооружения для обустройства добычи нефти и газа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/633611/name/5ea165221b25e3.13275697

    23.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по проектированию строительства поглощающих (нагнетательных) скважин на участке закачки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод на Семаковском ГМ."

    Кол-во: 1

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