Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта. (16 лотов)

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта. (16 лотов)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП508588

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта. (16 лотов)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.08.2015 23:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об аукционе

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Юридический адрес

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Почтовый адрес

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Контактный телефон

    +7 495 781-59-29

    Факс

    +7 495 781-59-29

    Адрес электронной почты

    tender@gbes.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипов Игорь Гаянович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги головных офисов; услуги консультативные в области управления предприятием

    Ключевые слова:

    транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2015 14:1830.09.2015 14:1830.09.2015 14:18Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201530.09.2015 14:1830.09.2015 14:18Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083

    Начальная цена

    175 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бульдозер KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083"

    Кол-во: 0

    Лот 1

    Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.09.2015 14:1830.09.2015 14:1830.09.2015 14:18Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.09.201530.09.2015 14:1830.09.2015 14:18Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083

    Начальная цена

    175 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бульдозер KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32

    Начальная цена

    1 575 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубоукладчик ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412

    Начальная цена

    2 898 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трубоукладчик Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402

    Начальная цена

    900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46

    Начальная цена

    618 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Специальный автомобиль ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46

    Начальная цена

    618 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Специальный автомобиль ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 L

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 LМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 LМосква

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 LМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 LМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 LМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 L

    Начальная цена

    176 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль легковой "MERCEDES-BENZ" S 500 L"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430

    Начальная цена

    251 062,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "251 062, 50"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430

    Начальная цена

    251 062,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "251 062, 50"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90

    Начальная цена

    1 931 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Специальный, Автокран КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50

    Начальная цена

    881 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грузовой седельный тягач МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50

    Начальная цена

    881 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грузовой седельный тягач МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)

    Начальная цена

    500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301Я

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301Я

    Начальная цена

    3 937 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТРУБОУКЛАДЧИК ТГ-301Я"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301Я

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301Я

    Начальная цена

    3 937 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТРУБОУКЛАДЧИК ТГ-301Я"

    Кол-во: 0

    Лот 12

    Право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36

    Начальная цена

    1 350 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобус ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36"

    Кол-во: 0

    Лот 13

    Право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68

    Начальная цена

    562 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сед.тягач по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68"

    Кол-во: 0

    Лот 13

    Право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68

    Начальная цена

    562 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сед.тягач по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68"

    Кол-во: 0

    Лот 14

    Право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68

    Начальная цена

    375 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "П/ПРИЦЕП ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68"

    Кол-во: 0

    Лот 15

    Право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48

    Начальная цена

    881 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48"

    Кол-во: 0

    Лот 15

    Право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48

    Начальная цена

    881 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль грузовой седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48"

    Кол-во: 0

    Лот 16

    Право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409Москва

    Дата и время проведения

    24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    24.09.201524.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409

    Начальная цена

    881 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением и договором.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением и договором.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГБЭС
    Все закупки и тендеры АО ГБЭС

    Адрес местонахождения

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70

    Операции с недвижимым имуществом

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грузовой седельный тягач МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409"

    Кол-во: 0

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП136983
    Выполнение работ по модернизации системы управления ГПУ Газовой электростанции модульного типа (Jenbacher).
    Выполнение работ по модернизации системы управления ГПУ Газовой электростанции модульного типа...
    579997
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП225070
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов, электровозов и роликов нижних опорных на 2022 год, согласно технических заданий заказчика
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов,...
    590310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:10(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
    Конкурентный отбор № АП013021
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    588377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП148045
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным работам оборудования.
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным...
    580258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148892
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    583262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211071984
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    592169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Конкурентный отбор № 32211099595
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на использование программы
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на...
    596279
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:29(GMT+03:00)
    1 150 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202004
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (КрасФан)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить