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Номер извещения
ГП508588
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ, на право заключения договора купли-продажи спецтехники и автотранспорта. (16 лотов)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.08.2015 23:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
Почтовый адрес
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Контактный телефон
+7 495 781-59-29
Факс
+7 495 781-59-29
Адрес электронной почты
tender@gbes.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипов Игорь Гаянович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, транспорт, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, кран, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер, бульдозер
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Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2015 14:1830.09.2015 14:1830.09.2015 14:18Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083
Начальная цена
175 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва
Подведение итогов не позднее
30.09.2015 14:1830.09.2015 14:1830.09.2015 14:18Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи бульдозера KOMATSU D355A-3 г.н 68 ТК 2083
Начальная цена
175 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи трубоукладчика ТГ-321А гос. № 3242ЕУ 32
Начальная цена
1 575 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи трубоукладчика Д-355С-3 "Комацу" 46 ко 9412
Начальная цена
2 898 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи одноковшовый универсальный гусеничный гидровлический экскаватор "Хитачи" ЕХ-400 46 ко 9402
Начальная цена
900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46
Начальная цена
618 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи специального автомобиля ТАТРА 815 г.н. А 957 кр 46
Начальная цена
618 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 L
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 LМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 LМосква
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 LМосква
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 LМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового "MERCEDES-BENZ" S 500 L
Начальная цена
176 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430
Начальная цена
251 062,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи автомобиля легкового Мерседес-Бенц S 430
Начальная цена
251 062,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи специального Автокрана КС-6476 специальный г.н. У 433 МТ 90
Начальная цена
1 931 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50
Начальная цена
881 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. К 124 МВ 50, прицеп МАЗ-5247Г г.н. АВ 1910 50
Начальная цена
881 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи Инв. номер: 002038 МАЗ-7429 К 110 МК 50 (400 л.с)
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301Я
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301Я
Начальная цена
3 937 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301Я
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301ЯМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи ТРУБОУКЛАДЧИКА ТГ-301Я
Начальная цена
3 937 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи Автобуса ИКАРБУС "С56 - IK - 301" г.н. Т309ЕМ36
Начальная цена
1 350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68
Начальная цена
562 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи Сед.тягача по перев.крупногаб.гр. "FAUN-VERKE" AG г.н. В 657 КВ 68
Начальная цена
562 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи П/ПРИЦЕПа ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ КРУПНОГАБ.ГР-ОВ FAUN AG г.н. АА 7214 68
Начальная цена
375 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48
Начальная цена
881 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи автомобиля грузового седельный тягач МАЗ-7429 № Н420ТХ 48, полуприцеп-платформа -МАЗ 5427Г № АК1614 48
Начальная цена
881 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.09.2015 15:00 GMT +321.09.2015 15:0021.09.2015 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП508588Дата и время окончания срока приема заявок право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.09.2015 11:0022.09.2015 11:0022.09.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП508588Дата окончания срока рассмотрения заявок право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409Москва
Дата и время проведения
24.09.2015 12:0024.09.2015 12:0024.09.2015 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП508588Дата и время проведения право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409Москва
Подведение итогов не позднее
24.09.2015 15:0024.09.2015 15:0024.09.2015 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП508588Подведение итогов не позднее право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора купли-продажи грузового седельного тягача МАЗ-7429 г.н. М661ВВ с полуприцепом МЗКТ-5247Г г.н. НН0409
Начальная цена
881 250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением и договором.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением и договором.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500
115230, Российская Федерация, Москва, Варшавское шоссе, дом 36 cтр. 8, офис 500
Отсутствуют
70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0