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    Главная / Торги / Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «МАЦ» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы

    Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «МАЦ» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.02.2020 17:3027.02.2020 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32008841965Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «МАЦ» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 121069, Г МОСКВА, УЛ ПОВАРСКАЯ, 31/29, 2Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32008841965

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «МАЦ» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.02.2020 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Конкурсная документация (обязательный аудит) МАЦ за 2019 2020 2021 2022 2023 СМП

    Протокол_подведения_итогов_процедуры_32008841965.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество «Межведомственный аналитический центр»
    Все закупки и тендеры «МАЦ»

    Юридический адрес

    121069, Г МОСКВА77, УЛ ПОВАРСКАЯ, 31/29, 2

    Почтовый адрес

    121069, г. Москва, ул. Поварская, д 31/29, стр. 2

    Контактный телефон

    +7 495 690-68-22

    Факс

    +7 495 690-56-95

    Адрес электронной почты

    iac@iacenter.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кожина Е. В.

    Место рассмотрения предложений

    121069, Г МОСКВА, УЛ ПОВАРСКАЯ, 31/29, 2

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «МАЦ» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.03.202004.03.2020 23:5904.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008841965Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «МАЦ» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 121069, Г МОСКВА, УЛ ПОВАРСКАЯ, 31/29, 2

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «МАЦ» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг.

    Начальная цена

    1 130 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Центральный федеральный округ, МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «МАЦ»
    Все закупки и тендеры «МАЦ»

    Адрес местонахождения

    121069, Г МОСКВА77, УЛ ПОВАРСКАЯ, 31/29, 2

    121069, г. Москва, ул. Поварская, д 31/29, стр. 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/591385/name/5e5f86386dbe86.57009685

    04.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по проведению финансового аудита"

    Кол-во: 1

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