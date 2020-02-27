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Номер извещения
32008841965
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «МАЦ» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
04.02.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121069, Г МОСКВА77, УЛ ПОВАРСКАЯ, 31/29, 2
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Поварская, д 31/29, стр. 2
Контактный телефон
+7 495 690-68-22
Факс
+7 495 690-56-95
Адрес электронной почты
iac@iacenter.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кожина Е. В.
Место рассмотрения предложений
121069, Г МОСКВА, УЛ ПОВАРСКАЯ, 31/29, 2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «МАЦ» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.03.202004.03.2020 23:5904.03.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32008841965Подведение итогов не позднее Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «МАЦ» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг. 121069, Г МОСКВА, УЛ ПОВАРСКАЯ, 31/29, 2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «МАЦ» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 гг.
Начальная цена
1 130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Центральный федеральный округ, МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
121069, Г МОСКВА77, УЛ ПОВАРСКАЯ, 31/29, 2
121069, г. Москва, ул. Поварская, д 31/29, стр. 2
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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