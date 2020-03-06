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    Главная / Торги / ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050498Дата и время окончания срока приема заявок ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП050498

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    316102

    Наименование закупки

    ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    27.02.2020 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Тех. задание

    Тех. задание

    Типовая форма договора

    Существенные условия поставки

    ГП050498_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-40-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Mikhailputilov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Путилов Михаил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2020 12:00 GMT +306.03.2020 12:0006.03.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП050498Дата и время окончания срока приема заявок ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    03.04.2020 12:0003.04.2020 12:0003.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050498Подведение итогов не позднее ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.04.202003.04.2020 12:0003.04.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП050498Подведение итогов не позднее ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    23.91

    Изделия абразивные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/693483/name/5f1822e811c7b1.98918946

    22.07.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ШЛИФКРУГ 1 610Х76Х304,8-305 №14"

    Кол-во: 900

    "Позиция 2"

    "ШЛИФКРУГ 1 610Х76Х304,8-305 №8 "

    Кол-во: 300

    "Позиция 3"

    "ШЛИФЛЕНТА 1200Х3200 КЕРАМОКОРУНД Р40 ВОД "

    Кол-во: 1800

    "Позиция 4"

    "ШЛИФЛЕНТА 1400Х3200 КЕРАМОКОРУНД Р40 ВОД "

    Кол-во: 1800

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    16.12.2021 г., 05:19
    Дата аукциона:
    09.02.2022 г., 08:00
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