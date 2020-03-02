Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - легковой транспорт Москва.

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - легковой транспорт Москва.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.03.2020 16:0002.03.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП037580Дата и время окончания срока приема заявок Транспортное средство, лот 5 - TOYOTA COROLLA Н621МХ 150, 2008 г.в.Новый УренгойПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП037580

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - легковой транспорт Москва.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.02.2020 02:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Презентация

    Презентация

    Презентация

    Извещение

    Презентация

    Презентация

    презентация

    ГП037580_подведение_итогов_лот_1.pdf

    ГП037580_подведение_итогов_лот_2.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Юридический адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Контактный телефон

    +7 911 152-01-00

    Факс

    +7 911 152-01-00

    Адрес электронной почты

    rappp2001@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Потемин Илья Дмитриевич

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    рис, транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортное средство, лот 1 - Toyota Camry, гос.номер К331МА 150, 2006 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП037580Подведение итогов не позднее Транспортное средство, лот 1 - Toyota Camry, гос.номер К331МА 150, 2006 г.в. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство, лот 1 - Toyota Camry, гос.номер К331МА 150, 2006 г.в.

    Начальная цена

    384 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    02.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/589981/name/5e5e2e75efd2b1.10920196

    03.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - Toyota Camry"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Транспортное средство, лот 2 - Toyota Camry, гос.номер К329МА 150, 2006 г.в

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП037580Подведение итогов не позднее Транспортное средство, лот 2 - Toyota Camry, гос.номер К329МА 150, 2006 г.вНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство, лот 2 - Toyota Camry, гос.номер К329МА 150, 2006 г.в

    Начальная цена

    312 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    02.03.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/590009/name/5e5e30ef8e0b97.16678185

    03.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - TOYOTA Camry"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Транспортное средство, лот 5 - TOYOTA COROLLA Н621МХ 150, 2008 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП037580Подведение итогов не позднее Транспортное средство, лот 5 - TOYOTA COROLLA Н621МХ 150, 2008 г.в.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство, лот 5 - TOYOTA COROLLA Н621МХ 150, 2008 г.в.

    Начальная цена

    312 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    презентация

    02.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - TOYOTA COROLLA"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Транспортное средство, лот 6 - TOYOTA COROLLA Н438МХ 150, 2008 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП037580Подведение итогов не позднее Транспортное средство, лот 6 - TOYOTA COROLLA Н438МХ 150, 2008 г.в. Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство, лот 6 - TOYOTA COROLLA Н438МХ 150, 2008 г.в.

    Начальная цена

    321 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    02.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - TOYOTA COROLLA"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Транспортное средство, лот 9 - Fiat Ducato, гос.номер Т051ВЕ 190, 2009 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП037580Подведение итогов не позднее Транспортное средство, лот 9 - Fiat Ducato, гос.номер Т051ВЕ 190, 2009 г.в.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство, лот 9 - Fiat Ducato, гос.номер Т051ВЕ 190, 2009 г.в.

    Начальная цена

    448 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10.2

    Автомобили легковые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    02.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - Fiat Ducato"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Транспортное средство, лот 10 - Автобус АКА-52251, гос.номер Р864МР 50, 1999 г.в.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП037580Подведение итогов не позднее Транспортное средство, лот 10 - Автобус АКА-52251, гос.номер Р864МР 50, 1999 г.в.Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортное средство, лот 10 - Автобус АКА-52251, гос.номер Р864МР 50, 1999 г.в.

    Начальная цена

    424 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПОЛЯРИС
    Все закупки и тендеры ПОЛЯРИС

    Адрес местонахождения

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2

    Классификатор ОКПД2

    29.10

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    02.03.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортное средство - Автобус АКА-52251"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Конкурентный отбор № 32211052768
    Поставка автомобиля Lada Niva
    Поставка автомобиля Lada Niva
    588868
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    5 434 998
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ПАО НПО АЛМАЗ
    Аукцион № ГП166040
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи а/м Ford Mondeo
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи а/м Ford Mondeo
    505001
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    196 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    30.06.2021 г., 15:59
    Дата аукциона:
    03.02.2022 г., 09:00
    ПАО НПО АЛМАЗ
    Аукцион № ГП166048
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи а/м Volkswagen Transporter
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи а/м Volkswagen Transporter
    505024
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    436 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    30.06.2021 г., 16:12
    Дата аукциона:
    03.02.2022 г., 09:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО НПО АЛМАЗ
    Аукцион № ГП166065
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи а/м ГАЗ 2217
    Аукцион на право заключения договора купли-продажи а/м ГАЗ 2217
    505062
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    147 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Начало приема заявок:
    30.06.2021 г., 16:39
    Дата аукциона:
    03.02.2022 г., 09:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201100
    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной торговой площадке ООО ЭТП ГПБ на право заключения договора купли-продажи имущества: Запасные части для автомобилей марки Toyota Hiace, Lexus LX570, Toyota Camry (XV40) были закуплены в 2018-2019 г. Имущество находится на распределительном складе ТМЦ в г. Томске по адресу ул. Причальная, 10, ранее не использовалось. Собственник: АО «Газпром добыча Томск»
    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме на электронной...
    583702
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    489 750
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Начало приема заявок:
    10.01.2022 г., 10:35
    Дата аукциона:
    14.02.2022 г., 11:00
    NIS LLC
    Аукцион № ГП044110
    продажа автомобилей / vente de voitures
    продажа автомобилей / vente de voitures
    358089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    24.09.2020 17:00(GMT+03:00)
    8 200
    $
    Лоты:
    1
    Начало приема заявок:
    25.08.2020 г., 15:43
    Дата аукциона:
    28.09.2020 г., 16:00
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943320
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256790
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    280 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    ПАО завод Красное знамя
    Аукцион на повышение № ГП943315
    Реализация автотранспорта
    Реализация автотранспорта
    256771
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на повышение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2020 17:00(GMT+03:00)
    380 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить