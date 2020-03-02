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Номер извещения
ГП037580
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытые торги на повышение цены, проводимые в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" - легковой транспорт Москва.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
01.02.2020 02:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Факс
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Транспортное средство, лот 1 - Toyota Camry, гос.номер К331МА 150, 2006 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство, лот 1 - Toyota Camry, гос.номер К331МА 150, 2006 г.в.
Начальная цена
384 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Кол-во: 1
Транспортное средство, лот 2 - Toyota Camry, гос.номер К329МА 150, 2006 г.в
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство, лот 2 - Toyota Camry, гос.номер К329МА 150, 2006 г.в
Начальная цена
312 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Кол-во: 1
Транспортное средство, лот 5 - TOYOTA COROLLA Н621МХ 150, 2008 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство, лот 5 - TOYOTA COROLLA Н621МХ 150, 2008 г.в.
Начальная цена
312 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Документация лота
Кол-во: 1
Транспортное средство, лот 6 - TOYOTA COROLLA Н438МХ 150, 2008 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство, лот 6 - TOYOTA COROLLA Н438МХ 150, 2008 г.в.
Начальная цена
321 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Кол-во: 1
Транспортное средство, лот 9 - Fiat Ducato, гос.номер Т051ВЕ 190, 2009 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство, лот 9 - Fiat Ducato, гос.номер Т051ВЕ 190, 2009 г.в.
Начальная цена
448 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10.2
Кол-во: 1
Транспортное средство, лот 10 - Автобус АКА-52251, гос.номер Р864МР 50, 1999 г.в.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Транспортное средство, лот 10 - Автобус АКА-52251, гос.номер Р864МР 50, 1999 г.в.
Начальная цена
424 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Заказчики
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
29.10
Кол-во: 1
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