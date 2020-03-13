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    Главная / Торги / Электродвигатели

    Электродвигатели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.03.2020 13:3013.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003772Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели. ЛОТЫ.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003772

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    313846

    Наименование закупки

    Электродвигатели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    05.03.2020 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Закупочная документация 313846

    Оферта 313846

    Типовой договор

    Проект спец

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-31-33

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    evgeniyavoskoboynik@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воскобойник Евгения Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 2

    Электродвигатели. ЛОТЫ.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.03.2020 13:30 GMT +313.03.2020 13:3013.03.2020 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003772Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели. ЛОТЫ.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.11.2020 18:0030.11.2020 18:0030.11.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003772Подведение итогов не позднее Электродвигатели. ЛОТЫ.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.11.202030.11.2020 18:0030.11.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003772Подведение итогов не позднее Электродвигатели. ЛОТЫ.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатели. ЛОТЫ.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.11.10.120

    Электродвигатели постоянного тока прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛОТ №1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA112M4 4КВТ IM3001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "ЛОТ №1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA132M4 7,5КВТ IM3001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ЛОТ №1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA132S4 5,5КВТ IM3031"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ЛОТ №1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA100L6 IM3001/IM B5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "ЛОТ №1. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA280S4 75КВТ IM2001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ЛОТ №2. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК132М4F1DУ3-3100И9Е2А653011"

    Кол-во: 17

    "Позиция 7"

    "ЛОТ №2. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ МТКН 312-8 11/700"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "ЛОТ №2. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АМТК100S2FБD1У1 4КВТ 2900"

    Кол-во: 61

    "Позиция 9"

    "ЛОТ №2. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ МТН-112 6У1 IM1001 5КВТ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "ЛОТ №2. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4МТН400L-10У1-1 IM1004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ЛОТ №3. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АРМ 53-12,445ОБ/МИН.1,6КВТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "ЛОТ №3. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АР 53-12"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "ЛОТ №3. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АРМ52-12У2 IM1001 1КВТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "ЛОТ №3. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АРМ53-8 2,5/660"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "ЛОТ №4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5АМ 315С 4 160КВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ЛОТ №4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР 100 L4 4КВТ ФЛЯНЦ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "ЛОТ №4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР 112МВ6 У2 4/1000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "ЛОТ №5. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 1FT6064-6AC71-4SB0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "ЛОТ №6. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ DAPE0350.06222.00B14 0,3КВТ"

    Кол-во: 2

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