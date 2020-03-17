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    Главная / Торги / Электрощетки и щеткодержатели

    Электрощетки и щеткодержатели

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003656Дата и время окончания срока приема заявок Электрощетки и щеткодержателиЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003656

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    313420

    Наименование закупки

    Электрощетки и щеткодержатели

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    04.03.2020 15:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Оферта

    Техническое задание

    Спецификация

    Проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-30-19

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AlekseyFedotov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федотов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Электрощетки и щеткодержатели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.03.2020 15:00 GMT +317.03.2020 15:0017.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003656Дата и время окончания срока приема заявок Электрощетки и щеткодержателиЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2020 14:0030.04.2020 14:0030.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003656Подведение итогов не позднее Электрощетки и щеткодержателиЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202030.04.2020 14:0030.04.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003656Подведение итогов не позднее Электрощетки и щеткодержателиЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрощетки и щеткодержатели

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней с момента поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.90.13.121

    Щетки для электрических машин и оборудования из графита и других видов углерода

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ74 12,5Х32Х40 конструкция К1-3, наконечник В, длина провода 100 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА ЭГ14 12,5Х32Х50 конструкция К1-3, наконечник 6В2-4, ПЩ 4,0 длина провода 112 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 3"

    "ЭЛЕКТРОЩЁТКА ЭГ14 20Х32Х40 конструкция К1-3, накладка НК-4, наконечник В (Д)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА EG 365 20Х32Х64 чертеж 70853А"

    Кол-во: 122

    "Позиция 5"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА EG 365 12,5Х32Х50 чертеж 84990"

    Кол-во: 500

    "Позиция 6"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА EG 319 PI 12,5/2Х32Х40 чертеж 90013"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА EG 319 PI 12,5Х32Х40 чертеж 77081"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА EG 319 P/J 25/2Х40Х50 чертеж 74437"

    Кол-во: 72

    "Позиция 9"

    "ЭЛЕКТРОЩЕТКА EG 319 P/I 16/2Х32Х40 чертеж 90015"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ MERSEN ТТ1232 чертеж 84990"

    Кол-во: 98

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