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Номер извещения
ГП305041
Уникальный номер закупки
155
Наименование закупки
отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме «кредитная линия» на финансирование производственной деятельности в сумме 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2013 18:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+7 4162 22-07-31
Факс
+7 4162 22-07-37
Адрес электронной почты
n.dadonova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дадонова Наталья Борисовна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
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Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование производственной деятельности в сумме 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2013 04:00 GMT +310.06.2013 04:0010.06.2013 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП305041Дата и время окончания срока приема заявок оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование производственной деятельности в сумме 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей.Благовещенск
Дата и время вскрытия заявок
10.06.2013 04:00GMT +310.06.2013 04:0010.06.2013 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП305041Дата и время вскрытия заявок оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование производственной деятельности в сумме 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей.Благовещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.06.201313.06.2013 17:5913.06.2013 17:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП305041Дата окончания срока рассмотрения заявок оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование производственной деятельности в сумме 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей.Благовещенск
Подведение итогов не позднее
14.06.2013 17:5914.06.2013 17:5914.06.2013 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305041Подведение итогов не позднее оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование производственной деятельности в сумме 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей.Благовещенск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
14.06.201314.06.2013 17:5914.06.2013 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП305041Подведение итогов не позднее оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование производственной деятельности в сумме 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей.Благовещенск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание финансовых услуг по предоставлению кредита в форме кредитной линии на финансирование производственной деятельности в сумме 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
320000000 рублей
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО «Амурские коммунальные системы»; 675000, Амурская область, г.Благовещенск, ул. Амурская, 296Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Амурские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Отсутствуют
65.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов