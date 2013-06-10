отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме «кредитная линия» на финансирование производственной деятельности в сумме 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП305041 Уникальный номер закупки 155 Номер закупки Наименование закупки отбор финансовой организации для оказания финансовых услуг по предоставлению кредита в форме «кредитная линия» на финансирование производственной деятельности в сумме 320 000 000 (триста двадцать миллионов) рублей Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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