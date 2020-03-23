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Номер извещения
ГП003760
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
05.03.2020 08:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-40-64
Факс
--
Адрес электронной почты
SergeyMakarov@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макаров Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.03.2020 08:00 GMT +323.03.2020 08:0023.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003760Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК» Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
23.03.2020 11:0023.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003760Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК» Челябинск
Подведение итогов не позднее
25.03.2020 09:0025.03.2020 09:0025.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003760Подведение итогов не позднее Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК» Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По заявке заказчика, в течении срока действия договора, (360 календарных дней)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
На территории заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
49.41.20.000
Документация лота
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