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    Главная / Торги / Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК»

    Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.03.2020 08:0023.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003760Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК» ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП003760

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    312752

    Наименование закупки

    Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    05.03.2020 08:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Анкета участника

    Техническое задание

    Проект типового договора

    Техническое предложение

    ГП003760_second_parts_protocol_(1).rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-40-64

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    SergeyMakarov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макаров Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.03.2020 08:00 GMT +323.03.2020 08:0023.03.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003760Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК» Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    23.03.2020 11:0023.03.2020 11:0023.03.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП003760Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК» Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    25.03.2020 09:0025.03.2020 09:0025.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003760Подведение итогов не позднее Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК» Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.03.202025.03.2020 09:0025.03.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП003760Подведение итогов не позднее Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК» Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг на предоставление строительных машин и механизмов, привлекаемых для выполнения работ на объектах ПАО «ЧМК»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По заявке заказчика, в течении срока действия договора, (360 календарных дней)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На территории заказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованные условия оплаты: Оплата в течении 90 дней, с момента подписания акта выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    49.41.20.000

    Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/622201/name/5e8fe12f265f53.66057336

    10.04.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экскаватор на гусеничном ходу, V ковша= не менее 1,9 м3"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Погрузчик фронтальный на колесном ходу, V ковша= 4 - 5 м3"

    Кол-во:

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