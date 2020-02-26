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Номер извещения
ГП025600
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытые торги в форме публичного предложения в электронной форме по продаже объекта недвижимости (гостиница в г. Новый Уренгой, ЯНАО), принадлежащего ООО «НГХК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Публичное предложение
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2020 02:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
Контактный телефон
+7 911 152-01-00
Факс
+7 911 152-01-00
Адрес электронной почты
rappp2001@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Потемин Илья Дмитриевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Здание Гостиницы для иностранных специалистов (инв.№ 7050708), кадастровый № 89:11:050105:190, нежилое здание, 9 – этажное, площадь 5357,20 кв.м., расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, д.2, корп. 4а. Обременение: аренда. Срок: 01.09.2019 – 31.12.2020. Номер регистрации 89:11:050105:190-89/053/2019-8
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП025600Подведение итогов не позднее Здание Гостиницы для иностранных специалистов (инв.№ 7050708), кадастровый № 89:11:050105:190, нежилое здание, 9 – этажное, площадь 5357,20 кв.м., расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, д.2, корп. 4а. Обременение: аренда. Срок: 01.09.2019 – 31.12.2020. Номер регистрации 89:11:050105:190-89/053/2019-8Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Здание Гостиницы для иностранных специалистов (инв.№ 7050708), кадастровый № 89:11:050105:190, нежилое здание, 9 – этажное, площадь 5357,20 кв.м., расположенное по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Юбилейный, д.2, корп. 4а. Обременение: аренда. Срок: 01.09.2019 – 31.12.2020. Номер регистрации 89:11:050105:190-89/053/2019-8
Начальная цена
337 297 513,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 000 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, 5, 2, 2
41.20.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5357
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