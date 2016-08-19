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    Главная / Торги / Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества (квартир) Лот №241-251

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества (квартир) Лот №241-251

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП507604

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества (квартир) Лот №241-251

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.07.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    договор

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Фонд содействия ипотечному кредитованию Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-31-14

    Факс

    +7 495 719-80-18

    Адрес электронной почты

    a.tregubov@gpi.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трегубов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги финансовые и страховые

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40

    Начальная цена

    1 823 514,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 1

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40

    Начальная цена

    1 823 514,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10

    Начальная цена

    2 824 077,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40

    Начальная цена

    1 823 514,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40

    Начальная цена

    1 823 514,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80

    Начальная цена

    2 813 175,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20

    Начальная цена

    1 815 620,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20

    Начальная цена

    1 815 620,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60

    Начальная цена

    1 831 408,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2015 10:2431.08.2015 10:2431.08.2015 10:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.08.201531.08.2015 10:2431.08.2015 10:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00

    Начальная цена

    2 776 835,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.08.2015 10:2431.08.2015 10:2431.08.2015 10:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    31.08.201531.08.2015 10:2431.08.2015 10:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00

    Начальная цена

    2 776 835,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90

    Начальная цена

    2 816 809,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80

    Начальная цена

    1 839 302,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80

    Начальная цена

    1 839 302,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40

    Начальная цена

    1 823 514,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10

    Начальная цена

    2 824 077,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Дата и время проведения

    25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10

    Начальная цена

    2 824 077,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    100 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    100 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    K

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "недвижимое имущество"

    Кол-во: 0

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Регион:
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    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП148045
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным работам оборудования.
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным...
    580258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148892
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    583262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211071984
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    592169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Конкурентный отбор № 32211099595
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на использование программы
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на...
    596279
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    11.02.2022 06:29(GMT+03:00)
    1 150 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202004
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (КрасФан)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
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