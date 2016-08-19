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Номер извещения
ГП507604
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на повышение в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества (квартир) Лот №241-251
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
24.07.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Контактный телефон
+7 495 719-31-14
Факс
+7 495 719-80-18
Адрес электронной почты
a.tregubov@gpi.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трегубов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40
Начальная цена
1 823 514,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №228, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40
Начальная цена
1 823 514,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №235, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10
Начальная цена
2 824 077,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40
Начальная цена
1 823 514,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №236, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40
Начальная цена
1 823 514,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №239, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,80
Начальная цена
2 813 175,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20
Начальная цена
1 815 620,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №240, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,20
Начальная цена
1 815 620,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №241, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,60
Начальная цена
1 831 408,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва
Подведение итогов не позднее
31.08.2015 10:2431.08.2015 10:2431.08.2015 10:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
31.08.201531.08.2015 10:2431.08.2015 10:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00
Начальная цена
2 776 835,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва
Подведение итогов не позднее
31.08.2015 10:2431.08.2015 10:2431.08.2015 10:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
31.08.201531.08.2015 10:2431.08.2015 10:24Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №242, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,00
Начальная цена
2 776 835,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №243, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 71,90
Начальная цена
2 816 809,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80
Начальная цена
1 839 302,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №244, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,80
Начальная цена
1 839 302,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №245, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 44,40
Начальная цена
1 823 514,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10
Начальная цена
2 824 077,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.08.2015 10:00 GMT +321.08.2015 10:0021.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507604Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.08.2015 10:0024.08.2015 10:0024.08.2015 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507604Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Дата и время проведения
25.08.2015 10:0025.08.2015 10:0025.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507604Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Подведение итогов не позднее
28.08.2015 18:0028.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
28.08.201528.08.2015 18:0028.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507604Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №247, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дом 33 Общая площадь, кв.м.: 72,10
Начальная цена
2 824 077,81
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1
Отсутствуют
K
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0