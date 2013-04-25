Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Продажа арматуры произведенной по ГОСТу 5781-82. класса AIII, 35ГС

    Продажа арматуры произведенной по ГОСТу 5781-82. класса AIII, 35ГС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.04.2013 10:0025.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304142Дата и время окончания срока приема заявок Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82. класса AIII, 35ГСМагнитогорскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП304142

    Уникальный номер закупки

    4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа арматуры произведенной по ГОСТу 5781-82. класса AIII, 35ГС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.04.2013 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Юридический адрес

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Почтовый адрес

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Контактный телефон

    +7 3519 24-01-76

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    dudarenko_kn@mmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Титов Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Магнитогорск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82. класса AIII, 35ГС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.04.2013 10:00 GMT +325.04.2013 10:0025.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304142Дата и время окончания срока приема заявок Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82. класса AIII, 35ГСМагнитогорск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2013 21:5925.04.2013 21:5925.04.2013 21:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП304142Дата окончания срока рассмотрения заявок Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82. класса AIII, 35ГСМагнитогорск

    Дата и время проведения

    25.04.2013 11:3025.04.2013 11:3025.04.2013 11:30Europe/MoscowДата и время проведения ГП304142Дата и время проведения Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82. класса AIII, 35ГСМагнитогорск

    Подведение итогов не позднее

    25.04.2013 21:5925.04.2013 21:5925.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304142Подведение итогов не позднее Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82. класса AIII, 35ГСМагнитогорск

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    25.04.201325.04.2013 21:5925.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304142Подведение итогов не позднее Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82. класса AIII, 35ГСМагнитогорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82. класса AIII, 35ГС

    Начальная цена

    10 750 555,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    476 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Западно-Сибирский регионРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Арматура"

    Кол-во: 476

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП136983
    Выполнение работ по модернизации системы управления ГПУ Газовой электростанции модульного типа (Jenbacher).
    Выполнение работ по модернизации системы управления ГПУ Газовой электростанции модульного типа...
    579997
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП225070
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов, электровозов и роликов нижних опорных на 2022 год, согласно технических заданий заказчика
    Услуги по ремонту (восстановлению работоспособности) колесных пар коксотушильных вагонов,...
    590310
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 10:10(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-КС
    Конкурентный отбор № АП013021
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    Поставка виброметра для нужд ООО "Газпромнефть-КС"
    588377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Омская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ЭНЕРГО
    Запрос предложений № ГП148045
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным работам оборудования.
    Комплекс работ по капитальному ремонту двигателя М2 Jenbacher J320GSB01 и пусконаладочным...
    580258
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148892
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    250-ЗЦ-2021_УСС_Поставка комплектующих, установочных изделий, запчастей
    583262
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АЧИМ ДЕВЕЛОПМЕНТ
    Маркетинговые исследования № 32211071984
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    Оказание услуг по шиномонтажу и ремонту шин транспортных средств
    592169
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АО СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕВЕР
    Конкурентный отбор № 32211099595
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на использование программы
    Конкурентный отбор в электронной форме по отбору организаций для поставки права на...
    596279
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 06:29(GMT+03:00)
    1 150 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ТИГР
    Попозиционная № ГП202004
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5) (КрасФан)
    Поставка топлива дизельного, ЕВРО, зимнего, Класс 2, экологический класс К5 (ДТ-З-К5)...
    594644
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить