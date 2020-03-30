Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / продажа муниципального имущества

    продажа муниципального имущества

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.03.2020 15:0030.03.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП003992Дата и время окончания срока приема заявок Продавец продает в собственность, а Покупатель приобретает имущество, легковой автомобиль марки ВАЗ-21074, , расположенных по адресу: : Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Новая Полтавка , ул.Центральная д.62Старополтавский районПечать
    Поделиться
    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    продажа муниципального имущества

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    404215, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН СТАРОПОЛТАВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ ПОЛТАВКА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 62

    Номер извещения

    ГП003992

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    Предмет договора

    Продавец продает в собственность, а Покупатель приобретает имущество, легковой автомобиль марки ВАЗ-21074, , расположенных по адресу: : Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Новая Полтавка , ул.Центральная д.62

    Начальная цена

    28000.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    5600.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-03-2020 09:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.04.2020 09:00

    Дата и время проведения

    09.04.2020 09:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    договор о задатке

    заявка на участие

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    транспортные средства

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Легковой автомобиль марки ВАЗ-21074, идентификационный номер (VIN) ХТА2107407247830, категория ТС В, модель -*21067*8759827*, , кузов № 2478302, цвет кузова - синий, ПТС 63 МК 345308, год изготовления ТС 2006

    Форма собственности имущества

    Муниципальная (региональная)

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    5600.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    Юридический адрес

    404215, Российская Федерация, Волгоградская область, Старополтавский район, Новая Полтава, Центральная, 62

    Контактный телефон

    +7 84493 4-76-25

    Адрес электронной почты

    novopoltavskoe2011@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Темербеков Нурбулат Камалиевич

    Место рассмотрения предложений

    Старополтавский район

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Темербеков Нурбулат Камалиевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    novopoltavskoe2011@yandex.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 84493 4-76-25

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    404215, Российская Федерация, Волгоградская область, Старополтавский район, Новая Полтава, Центральная, 62

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    Победителем признается лицо, предложившее за муниципальное имущество наибольшую цену. В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муниципального имущества покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц. Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    К участию в продаже допускаются юридические и физические лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на претендента.

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    //novopoltavskoe-sp.ru

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГКУ ЦОЗ
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080355
    Поставка молочной продукции
    Поставка молочной продукции
    593815
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    352 932
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237224
    Гидроцилиндр
    Гидроцилиндр
    593813
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237223
    выполнение работ: комплекс инженерно-изыскательских работ (инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, археологическое обследование территории) по объектам: «Обустройство Ен-Яхинского месторождения. Кусты скважин №121, 122»
    выполнение работ: комплекс инженерно-изыскательских работ (инженерно-геологические,...
    593812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    52 387 441
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить