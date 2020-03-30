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Наименование процедуры
продажа муниципального имущества
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
404215, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, РАЙОН СТАРОПОЛТАВСКИЙ, СЕЛО НОВАЯ ПОЛТАВКА, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 62
Номер извещения
ГП003992
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Предмет договора
Продавец продает в собственность, а Покупатель приобретает имущество, легковой автомобиль марки ВАЗ-21074, , расположенных по адресу: : Волгоградская обл., Старополтавский р-н, с. Новая Полтавка , ул.Центральная д.62
Начальная цена
28000.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
5600.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-03-2020 09:01 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.04.2020 09:00
Дата и время проведения
09.04.2020 09:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
транспортные средства
Описание имущества (объекта) характеристики
Легковой автомобиль марки ВАЗ-21074, идентификационный номер (VIN) ХТА2107407247830, категория ТС В, модель -*21067*8759827*, , кузов № 2478302, цвет кузова - синий, ПТС 63 МК 345308, год изготовления ТС 2006
Форма собственности имущества
Муниципальная (региональная)
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
5600.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПОЛТАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Юридический адрес
404215, Российская Федерация, Волгоградская область, Старополтавский район, Новая Полтава, Центральная, 62
Контактный телефон
+7 84493 4-76-25
Адрес электронной почты
novopoltavskoe2011@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Темербеков Нурбулат Камалиевич
Место рассмотрения предложений
Старополтавский район
Контактное лицо продавца/инициатора
Темербеков Нурбулат Камалиевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
novopoltavskoe2011@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 84493 4-76-25
Адрес местонахождения продавца/инициатора
404215, Российская Федерация, Волгоградская область, Старополтавский район, Новая Полтава, Центральная, 62
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победителем признается лицо, предложившее за муниципальное имущество наибольшую цену. В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муниципального имущества покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц. Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона
Требования, предъявляемые к Участнику
К участию в продаже допускаются юридические и физические лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на претендента.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
//novopoltavskoe-sp.ru
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