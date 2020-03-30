Победителем признается лицо, предложившее за муниципальное имущество наибольшую цену. В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене муниципального имущества покупателем признается лицо, подавшее заявку ранее других лиц. Задаток возвращается участникам торгов, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона

Требования, предъявляемые к Участнику

К участию в продаже допускаются юридические и физические лица, отвечающие признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.01 г. № 178-ФЗ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем информационном сообщении, и обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в торгах с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации. Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на претендента.