Поставка серверов и коммуникационного оборудования

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

По факту поставки ТМЦ банковским переводом на счет продавца в срок не более 90 календарных дней, с даты передачи Товара в пункте назначения и получения Покупателем счет-фактуры продавца, оформленной в соответствии с требованиями