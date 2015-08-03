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    Главная / Торги / Поставка серверов и коммуникационного оборудования

    Поставка серверов и коммуникационного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.08.2015 10:0003.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверов и коммуникационного оборудованияХанты-МансийскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП507456

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка серверов и коммуникационного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.07.2015 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Проект договора

    ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

    Форма технического предложения

    Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Нефтяная компания Конданефть
    Все закупки и тендеры АО НК Конданефть

    Юридический адрес

    628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Сутормина, 16

    Почтовый адрес

    628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Сутормина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 223-86-99 доб. 4820

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.lysenko@ipc-oil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лысенко Александр Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийск

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле музыкальными записями, аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

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    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверов и коммуникационного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.08.2015 10:00 GMT +303.08.2015 10:0003.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверов и коммуникационного оборудованияХанты-Мансийск

    Дата и время вскрытия заявок

    03.08.2015 10:0003.08.2015 10:0003.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП507456Дата и время вскрытия заявок Поставка серверов и коммуникационного оборудованияХанты-Мансийск

    Подведение итогов не позднее

    05.08.2015 14:0005.08.2015 14:0005.08.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507456Подведение итогов не позднее Поставка серверов и коммуникационного оборудованияХанты-Мансийск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    05.08.201505.08.2015 14:0005.08.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507456Подведение итогов не позднее Поставка серверов и коммуникационного оборудованияХанты-Мансийск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверов и коммуникационного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Плата приема потока Е1 - 1шт; IP телефон - 20 шт; сервер - 1шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Тюменская область г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки ТМЦ банковским переводом на счет продавца в срок не более 90 календарных дней, с даты передачи Товара в пункте назначения и получения Покупателем счет-фактуры продавца, оформленной в соответствии с требованиями

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НК Конданефть
    Все закупки и тендеры АО НК Конданефть

    Адрес местонахождения

    628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Сутормина, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.45.2

    Розничная торговля радио- и телеаппаратурой

    52.45.4

    Розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей)

    Документация лота

    Техническое задание

    28.12.2016

    Проект договора

    28.12.2016

    ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

    28.12.2016

    Форма технического предложения

    28.12.2016

    Форма коммерческого предложения

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования"

    Кол-во: 23

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