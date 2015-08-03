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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП507456
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка серверов и коммуникационного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.07.2015 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Сутормина, 16
Почтовый адрес
628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Сутормина, 16
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 4820
Факс
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Адрес электронной почты
Aleksandr.lysenko@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лысенко Александр Васильевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийск
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Поставка серверов и коммуникационного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.08.2015 10:00 GMT +303.08.2015 10:0003.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507456Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверов и коммуникационного оборудованияХанты-Мансийск
Дата и время вскрытия заявок
03.08.2015 10:0003.08.2015 10:0003.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП507456Дата и время вскрытия заявок Поставка серверов и коммуникационного оборудованияХанты-Мансийск
Подведение итогов не позднее
05.08.2015 14:0005.08.2015 14:0005.08.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507456Подведение итогов не позднее Поставка серверов и коммуникационного оборудованияХанты-Мансийск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка серверов и коммуникационного оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Плата приема потока Е1 - 1шт; IP телефон - 20 шт; сервер - 1шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Тюменская область г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НК Конданефть
Все закупки и тендеры АО НК Конданефть
Адрес местонахождения
628001, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Сутормина, 16
Отсутствуют
52.45.2
52.45.4
Документация лота
Кол-во: 23