Поставка новых (ранее не используемых) комплектующих и расходных материалов для компьютерной техники и серверного оборудования, расходных материалов (картриджи для печатающих устройств, копировальной и множительной техники) для нужд Администрации города Сарова 0132300007220000014

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132300007220000014 Уникальный номер закупки 0132300007220000014 Номер закупки Наименование закупки Поставка новых (ранее не используемых) комплектующих и расходных материалов для компьютерной техники и серверного оборудования, расходных материалов (картриджи для печатающих устройств, копировальной и множительной техники) для нужд Администрации города Сарова 0132300007220000014 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САРОВА

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