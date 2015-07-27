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    Главная / Торги / запрос предложений

    запрос предложений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.07.2015 10:0027.07.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507446Дата и время окончания срока приема заявок 1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кгЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП507446

    Уникальный номер закупки

    25

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос предложений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.07.2015 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-92

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    bolotova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Болотова Наталья Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по неспециализированной оптовой торговле

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.07.2015 10:00 GMT +327.07.2015 10:0027.07.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507446Дата и время окончания срока приема заявок 1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кгЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    27.07.2015 12:0027.07.2015 12:0027.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП507446Дата и время вскрытия заявок 1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кгЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    30.07.2015 10:0030.07.2015 10:0030.07.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507446Подведение итогов не позднее 1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кгЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.07.201530.07.2015 10:0030.07.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507446Подведение итогов не позднее 1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кгЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кг

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибинорский 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа (с возможностью приема иных условий)
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.90

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    заявка

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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