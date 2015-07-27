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Номер извещения
ГП507446
Уникальный номер закупки
25
Наименование закупки
запрос предложений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.07.2015 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-92
Факс
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Адрес электронной почты
bolotova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Болотова Наталья Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.07.2015 10:00 GMT +327.07.2015 10:0027.07.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507446Дата и время окончания срока приема заявок 1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кгЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
27.07.2015 12:0027.07.2015 12:0027.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП507446Дата и время вскрытия заявок 1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кгЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.07.2015 10:0030.07.2015 10:0030.07.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507446Подведение итогов не позднее 1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кгЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.07.201530.07.2015 10:0030.07.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507446Подведение итогов не позднее 1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кгЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Балка двутавровая 50Б1 2200 09Г2С г 19281-89 Г26020-83В= 3855 кг 2. Швеллер 16П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В=185 кг 3. Швеллер 30П 1200 09Г2С г 19281-89 Г8240-97В= 2160 кг 4. Уголок 60*8 СТ 3С Г 535-2005 Г8509-93В=50 кг 5. Круг 180 СТ 45 Г 1050-88 Г 2590-2006 В1= 250 кг 6. Круг 180 СТ 40Х Г4543-71 Г2590-2006В=1500 кг 7. Круг 160 СТ 20 Г1050-88 Г2590-2006 В1= 250 кг 8. Уголок 75*8 СТ3СП4 Г535-88 Г8509-93В=1500 кг 9. Швеллер 20У СТ 3ПС5 Г535-88 Г8240-89В= 750 кг 10. Швеллер 16У 5400 СТ3ПС5 Г535-2005 Г8240-97В= 800 кг
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "Уралхиммаш" г. Екатеринбург, пер. Хибинорский 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
51.90
Документация лота
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