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Номер извещения
ГП304129
Уникальный номер закупки
7
Наименование закупки
ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.04.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Почтовый адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Контактный телефон
+7 3519 25-21-26
Факс
--
Адрес электронной почты
panfilov.ov@mmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панфилов Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Магнитогорск
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ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г. Минимальная поставка 20т.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2013 14:00 GMT +324.04.2013 14:0024.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304129Дата и время окончания срока приема заявок ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г. Минимальная поставка 20т.Магнитогорск
Дата и время вскрытия заявок
25.04.2013 14:0025.04.2013 14:0025.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП304129Дата и время вскрытия заявок ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г. Минимальная поставка 20т.Магнитогорск
Подведение итогов не позднее
29.04.2013 21:5929.04.2013 21:5929.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304129Подведение итогов не позднее ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г. Минимальная поставка 20т.Магнитогорск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г. Минимальная поставка 20т.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
80 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
3712121
37.10.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80