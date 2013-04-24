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    Главная / Торги / ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г.

    ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.04.2013 14:0024.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304129Дата и время окончания срока приема заявок ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г. Минимальная поставка 20т.МагнитогорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП304129

    Уникальный номер закупки

    7

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.04.2013 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Юридический адрес

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Почтовый адрес

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Контактный телефон

    +7 3519 25-21-26

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    panfilov.ov@mmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панфилов Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Магнитогорск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, лом, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г. Минимальная поставка 20т.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.04.2013 14:00 GMT +324.04.2013 14:0024.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304129Дата и время окончания срока приема заявок ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г. Минимальная поставка 20т.Магнитогорск

    Дата и время вскрытия заявок

    25.04.2013 14:0025.04.2013 14:0025.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП304129Дата и время вскрытия заявок ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г. Минимальная поставка 20т.Магнитогорск

    Подведение итогов не позднее

    29.04.2013 21:5929.04.2013 21:5929.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304129Подведение итогов не позднее ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г. Минимальная поставка 20т.Магнитогорск

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    29.04.201329.04.2013 21:5929.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304129Подведение итогов не позднее ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г. Минимальная поставка 20т.Магнитогорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОРГИ НА ЗАКУП ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009) В МАЕ 2013Г. Минимальная поставка 20т.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    80 тонн

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена с учетом отсрочки платежа 45 дней после факта поставки и доставкой до склада покупателя (DDP-Магнитогорск).

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Классификатор ОКПД2

    3712121

    Лом и отходы меди

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.21

    Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛОМА МЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (Примечание: марка МЕДЬ 2 по ГОСТ 1639-2009)"

    Кол-во: 80

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