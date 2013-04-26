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Номер извещения
ГП304130
Уникальный номер закупки
6
Наименование закупки
Шпат плавиковый кусковой ФК-75, ГОСТ 29220-91(и аналоги) на июнь-декабрь 2013 г. Количество 20000 тонн.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.04.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Почтовый адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Контактный телефон
+7 3519 24-25-87
Факс
--
Адрес электронной почты
savelev.aa@mmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савельев Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Магнитогорск
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Шпат плавиковый кусковой ФК-75, ГОСТ 29220-91(и аналоги) на июнь-декабрь 2013 г. Количество 20000 тонн. Договор поставки с ОАО ММК, оплата по факту поставки в течении 45 дней, цену указывать без НДС, с учетом стоимости доставки до склада покупателя, поставка осуществляется по заявке покупателя, равномерными партиями в течение года. Примечание: В случае предложения аналогов, выбор поставщика будет осуществляться с учетом технической оценки предложений участников. Участникам НЕОБХОДИМО прикрепить к торгам свои технические предложения. Note: The supplier will be chosen following an expert evaluation of the tender participants' technical offers. На материально технические ресурсы обязательно предоставление документации (сертификаты, паспорта, разрешения на применение и т.д.). Для компаний - непроизводителей: обязательно предоставление документов от производителя, разрешающих/подтверждающих возможность поставки, выделение объемов, а также информацию о происхождении продукции. Все материально технические ресурсы должно быть новым, произведенным не ранее 2012 года.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.04.2013 14:00 GMT +326.04.2013 14:0026.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304130Дата и время окончания срока приема заявок Шпат плавиковый кусковой ФК-75, ГОСТ 29220-91(и аналоги) на июнь-декабрь 2013 г. Количество 20000 тонн. Договор поставки с ОАО ММК, оплата по факту поставки в течении 45 дней, цену указывать без НДС, с учетом стоимости доставки до склада покупателя, поставка осуществляется по заявке покупателя, равномерными партиями в течение года. Примечание: В случае предложения аналогов, выбор поставщика будет осуществляться с учетом технической оценки предложений участников. Участникам НЕОБХОДИМО прикрепить к торгам свои технические предложения. Note: The supplier will be chosen following an expert evaluation of the tender participants' technical offers. На материально технические ресурсы обязательно предоставление документации (сертификаты, паспорта, разрешения на применение и т.д.). Для компаний - непроизводителей: обязательно предоставление документов от производителя, разрешающих/подтверждающих возможность поставки, выделение объемов, а также информацию о происхождении продукции. Все материально технические ресурсы должно быть новым, произведенным не ранее 2012 года. Магнитогорск
Дата и время вскрытия заявок
29.04.2013 14:0029.04.2013 14:0029.04.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП304130Дата и время вскрытия заявок Шпат плавиковый кусковой ФК-75, ГОСТ 29220-91(и аналоги) на июнь-декабрь 2013 г. Количество 20000 тонн. Договор поставки с ОАО ММК, оплата по факту поставки в течении 45 дней, цену указывать без НДС, с учетом стоимости доставки до склада покупателя, поставка осуществляется по заявке покупателя, равномерными партиями в течение года. Примечание: В случае предложения аналогов, выбор поставщика будет осуществляться с учетом технической оценки предложений участников. Участникам НЕОБХОДИМО прикрепить к торгам свои технические предложения. Note: The supplier will be chosen following an expert evaluation of the tender participants' technical offers. На материально технические ресурсы обязательно предоставление документации (сертификаты, паспорта, разрешения на применение и т.д.). Для компаний - непроизводителей: обязательно предоставление документов от производителя, разрешающих/подтверждающих возможность поставки, выделение объемов, а также информацию о происхождении продукции. Все материально технические ресурсы должно быть новым, произведенным не ранее 2012 года. Магнитогорск
Подведение итогов не позднее
30.04.2013 21:5930.04.2013 21:5930.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304130Подведение итогов не позднее Шпат плавиковый кусковой ФК-75, ГОСТ 29220-91(и аналоги) на июнь-декабрь 2013 г. Количество 20000 тонн. Договор поставки с ОАО ММК, оплата по факту поставки в течении 45 дней, цену указывать без НДС, с учетом стоимости доставки до склада покупателя, поставка осуществляется по заявке покупателя, равномерными партиями в течение года. Примечание: В случае предложения аналогов, выбор поставщика будет осуществляться с учетом технической оценки предложений участников. Участникам НЕОБХОДИМО прикрепить к торгам свои технические предложения. Note: The supplier will be chosen following an expert evaluation of the tender participants' technical offers. На материально технические ресурсы обязательно предоставление документации (сертификаты, паспорта, разрешения на применение и т.д.). Для компаний - непроизводителей: обязательно предоставление документов от производителя, разрешающих/подтверждающих возможность поставки, выделение объемов, а также информацию о происхождении продукции. Все материально технические ресурсы должно быть новым, произведенным не ранее 2012 года. Магнитогорск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Дата подведения итогов
30.04.201330.04.2013 21:5930.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304130Подведение итогов не позднее Шпат плавиковый кусковой ФК-75, ГОСТ 29220-91(и аналоги) на июнь-декабрь 2013 г. Количество 20000 тонн. Договор поставки с ОАО ММК, оплата по факту поставки в течении 45 дней, цену указывать без НДС, с учетом стоимости доставки до склада покупателя, поставка осуществляется по заявке покупателя, равномерными партиями в течение года. Примечание: В случае предложения аналогов, выбор поставщика будет осуществляться с учетом технической оценки предложений участников. Участникам НЕОБХОДИМО прикрепить к торгам свои технические предложения. Note: The supplier will be chosen following an expert evaluation of the tender participants' technical offers. На материально технические ресурсы обязательно предоставление документации (сертификаты, паспорта, разрешения на применение и т.д.). Для компаний - непроизводителей: обязательно предоставление документов от производителя, разрешающих/подтверждающих возможность поставки, выделение объемов, а также информацию о происхождении продукции. Все материально технические ресурсы должно быть новым, произведенным не ранее 2012 года. Магнитогорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шпат плавиковый кусковой ФК-75, ГОСТ 29220-91(и аналоги) на июнь-декабрь 2013 г. Количество 20000 тонн. Договор поставки с ОАО ММК, оплата по факту поставки в течении 45 дней, цену указывать без НДС, с учетом стоимости доставки до склада покупателя, поставка осуществляется по заявке покупателя, равномерными партиями в течение года. Примечание: В случае предложения аналогов, выбор поставщика будет осуществляться с учетом технической оценки предложений участников. Участникам НЕОБХОДИМО прикрепить к торгам свои технические предложения. Note: The supplier will be chosen following an expert evaluation of the tender participants' technical offers. На материально технические ресурсы обязательно предоставление документации (сертификаты, паспорта, разрешения на применение и т.д.). Для компаний - непроизводителей: обязательно предоставление документов от производителя, разрешающих/подтверждающих возможность поставки, выделение объемов, а также информацию о происхождении продукции. Все материально технические ресурсы должно быть новым, произведенным не ранее 2012 года.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Шпат плавиковый кусковой ФК-75, ГОСТ 29220-91(и аналоги) на июнь-декабрь 2013 г. Количество 20000 тонн.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО ММК, г. МагнитогорскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
1400000
14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20000