Лот 1

Шпат плавиковый кусковой ФК-75, ГОСТ 29220-91(и аналоги) на июнь-декабрь 2013 г. Количество 20000 тонн. Договор поставки с ОАО ММК, оплата по факту поставки в течении 45 дней, цену указывать без НДС, с учетом стоимости доставки до склада покупателя, поставка осуществляется по заявке покупателя, равномерными партиями в течение года. Примечание: В случае предложения аналогов, выбор поставщика будет осуществляться с учетом технической оценки предложений участников. Участникам НЕОБХОДИМО прикрепить к торгам свои технические предложения. Note: The supplier will be chosen following an expert evaluation of the tender participants' technical offers. На материально технические ресурсы обязательно предоставление документации (сертификаты, паспорта, разрешения на применение и т.д.). Для компаний - непроизводителей: обязательно предоставление документов от производителя, разрешающих/подтверждающих возможность поставки, выделение объемов, а также информацию о происхождении продукции. Все материально технические ресурсы должно быть новым, произведенным не ранее 2012 года.