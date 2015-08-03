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Номер извещения
31502581818
Уникальный номер закупки
264/2015
Наименование закупки
Поставка аппаратов высокого давления Karcher HD 10/21-4S PLUS*Sochi (или аналог) в количестве 3 штук для нужд ОАО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.07.2015 07:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@omskvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Омска/
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка аппаратов высокого давления Karcher HD 10/21-4S PLUS*Sochi (или аналог)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.08.2015 10:00 GMT +303.08.2015 10:0003.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502581818Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аппаратов высокого давления Karcher HD 10/21-4S PLUS*Sochi (или аналог) Административные округа г Омска/
Дата и время вскрытия заявок
03.08.2015 10:0003.08.2015 10:0003.08.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502581818Дата и время вскрытия заявок Поставка аппаратов высокого давления Karcher HD 10/21-4S PLUS*Sochi (или аналог) Административные округа г Омска/
Подведение итогов не позднее
21.08.2015 17:0021.08.2015 17:0021.08.2015 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502581818Подведение итогов не позднее Поставка аппаратов высокого давления Karcher HD 10/21-4S PLUS*Sochi (или аналог) Административные округа г Омска/
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аппаратов высокого давления Karcher HD 10/21-4S PLUS*Sochi (или аналог)
Начальная цена
360 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
52.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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