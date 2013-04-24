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Номер извещения
ГП304119
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82, класса AIII, марко стали 35ГС, диаметром 14-40мм.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
16.04.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Почтовый адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Контактный телефон
+7 3519 24-01-76
Факс
--
Адрес электронной почты
dudarenko_kn@mmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Титов Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
Магнитогорск
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Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82, класса AIII, марко стали 35ГС, диаметром 14-40мм. Цена указана без ЖД тарифа для поставки ЖД транспортом в Центральный регион
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.04.2013 10:00 GMT +324.04.2013 10:0024.04.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304119Дата и время окончания срока приема заявок Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82, класса AIII, марко стали 35ГС, диаметром 14-40мм. Цена указана без ЖД тарифа для поставки ЖД транспортом в Центральный регионМагнитогорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.04.2013 21:5924.04.2013 21:5924.04.2013 21:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП304119Дата окончания срока рассмотрения заявок Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82, класса AIII, марко стали 35ГС, диаметром 14-40мм. Цена указана без ЖД тарифа для поставки ЖД транспортом в Центральный регионМагнитогорск
Дата и время проведения
24.04.2013 11:0024.04.2013 11:0024.04.2013 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП304119Дата и время проведения Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82, класса AIII, марко стали 35ГС, диаметром 14-40мм. Цена указана без ЖД тарифа для поставки ЖД транспортом в Центральный регионМагнитогорск
Подведение итогов не позднее
24.04.2013 21:5924.04.2013 21:5924.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304119Подведение итогов не позднее Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82, класса AIII, марко стали 35ГС, диаметром 14-40мм. Цена указана без ЖД тарифа для поставки ЖД транспортом в Центральный регионМагнитогорск
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Дата подведения итогов
24.04.201324.04.2013 21:5924.04.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304119Подведение итогов не позднее Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82, класса AIII, марко стали 35ГС, диаметром 14-40мм. Цена указана без ЖД тарифа для поставки ЖД транспортом в Центральный регионМагнитогорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматура произведенная по ГОСТу 5781-82, класса AIII, марко стали 35ГС, диаметром 14-40мм. Цена указана без ЖД тарифа для поставки ЖД транспортом в Центральный регион
Начальная цена
10 211 342,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
476 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Центральный регионРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 476