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    Главная / Торги / Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72

    Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.07.2015 16:0020.07.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507369Дата и время окончания срока приема заявок Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП507369

    Уникальный номер закупки

    15071501

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.07.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00 доб. 70135

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    r.tukhvatullina@belbig.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тухватуллина Регина Ильдаровна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Закупки и тендеры Известняк и гипс

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.07.2015 16:00 GMT +320.07.2015 16:0020.07.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507369Дата и время окончания срока приема заявок Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72Белгород

    Дата и время вскрытия заявок

    20.07.2015 16:0020.07.2015 16:0020.07.2015 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП507369Дата и время вскрытия заявок Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72Белгород

    Подведение итогов не позднее

    23.07.2015 10:0023.07.2015 10:0023.07.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507369Подведение итогов не позднее Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72Белгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.07.201523.07.2015 10:0023.07.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507369Подведение итогов не позднее Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    600 т

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка на склады трех заводов: 1. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25 2. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 3. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия: 100%-Отсрочка платежа. Доставка: Доставка товара по указанному адресу. Продавец гарантирует исключение поставок Товара из неблагополучных по АЧС (африканской чуме свиней) регионов, а также транзита Товара через такие регионы и использования транспорта, зарегистрированного в таких регионах. Товар поставляется в мешках, биг-бэгах. Поставка - Август 2015
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Добыча известняка, гипсового камня и мела

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мел природный обогащенный"

    Кол-во: 600

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