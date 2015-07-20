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Номер извещения
ГП507369
Уникальный номер закупки
15071501
Наименование закупки
Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
15.07.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70135
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
r.tukhvatullina@belbig.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тухватуллина Регина Ильдаровна
Место рассмотрения предложений
Белгород
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Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.07.2015 16:00 GMT +320.07.2015 16:0020.07.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507369Дата и время окончания срока приема заявок Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72Белгород
Дата и время вскрытия заявок
20.07.2015 16:0020.07.2015 16:0020.07.2015 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП507369Дата и время вскрытия заявок Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72Белгород
Подведение итогов не позднее
23.07.2015 10:0023.07.2015 10:0023.07.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507369Подведение итогов не позднее Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72Белгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мел природный обогащённый. ГОСТ 17498-72
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
600 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка на склады трех заводов: 1. ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961, 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25 2. ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ИНН 3115006100, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, 161. 3. ООО «Прохоровские Комбикорма», ИНН 3115006491, 309000, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К.Маркса, 134.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Отсутствуют
14.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 600
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