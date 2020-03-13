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Номер извещения
0132300001720000082
Уникальный номер закупки
0132300001720000082
Наименование закупки
Определение исполнителя услуг по освещению деятельности администрации города Дзержинска в региональном информационном пространстве (подготовка информационных материалов и размещение их на региональном сайте, размещение пресс-релизов на региональном сайте, подготовка и публикация интервью с представителями администрации городского округа города Дзержинска на региональном сайте в специальной рубрике) для нужд администрации города Дзержинска. (№080-ЭА-20-ИА) 0132300001720000082
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Способ реализации
Дата публикации
03.03.2020 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Определение исполнителя услуг по освещению деятельности администрации города Дзержинска в региональном информационном пространстве (подготовка информационных материалов и размещение их на региональном сайте, размещение пресс-релизов на региональном сайте, подготовка и публикация интервью с представителями администрации городского округа города Дзержинска на региональном сайте в специальной рубрике) для нужд администрации города Дзержинска. (№080-ЭА-20-ИА)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0132300001720000082Подведение итогов не позднее Определение исполнителя услуг по освещению деятельности администрации города Дзержинска в региональном информационном пространстве (подготовка информационных материалов и размещение их на региональном сайте, размещение пресс-релизов на региональном сайте, подготовка и публикация интервью с представителями администрации городского округа города Дзержинска на региональном сайте в специальной рубрике) для нужд администрации города Дзержинска. (№080-ЭА-20-ИА)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Определение исполнителя услуг по освещению деятельности администрации города Дзержинска в региональном информационном пространстве (подготовка информационных материалов и размещение их на региональном сайте, размещение пресс-релизов на региональном сайте, подготовка и публикация интервью с представителями администрации городского округа города Дзержинска на региональном сайте в специальной рубрике) для нужд администрации города Дзержинска. (№080-ЭА-20-ИА)
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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