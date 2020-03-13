Определение исполнителя услуг по освещению деятельности администрации города Дзержинска в региональном информационном пространстве (подготовка информационных материалов и размещение их на региональном сайте, размещение пресс-релизов на региональном сайте, подготовка и публикация интервью с представителями администрации городского округа города Дзержинска на региональном сайте в специальной рубрике) для нужд администрации города Дзержинска. (№080-ЭА-20-ИА) 0132300001720000082

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132300001720000082 Уникальный номер закупки 0132300001720000082 Номер закупки Наименование закупки Определение исполнителя услуг по освещению деятельности администрации города Дзержинска в региональном информационном пространстве (подготовка информационных материалов и размещение их на региональном сайте, размещение пресс-релизов на региональном сайте, подготовка и публикация интервью с представителями администрации городского округа города Дзержинска на региональном сайте в специальной рубрике) для нужд администрации города Дзержинска. (№080-ЭА-20-ИА) 0132300001720000082 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru