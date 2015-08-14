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Номер извещения
ГП507322
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион по продаже ковочного пневматического молота МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
13.07.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Контактный телефон
+7 831 430-81-28
Факс
+7 83173 3-16-95
Адрес электронной почты
M.Suryakova@vtg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сурякова Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2015 16:00 GMT +314.08.2015 16:0014.08.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507322Дата и время окончания срока приема заявок ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.08.2015 18:0014.08.2015 18:0014.08.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507322Дата окончания срока рассмотрения заявок ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.Нижний Новгород
Дата и время проведения
17.08.2015 14:0017.08.2015 14:0017.08.2015 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507322Дата и время проведения ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
21.08.2015 18:0021.08.2015 18:0021.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507322Подведение итогов не позднее ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.08.201521.08.2015 18:0021.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507322Подведение итогов не позднее ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.Нижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.
Начальная цена
50 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11
Отсутствуют
KA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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