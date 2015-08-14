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    Главная / Торги / Открытый аукцион по продаже ковочного пневматического молота МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.

    Открытый аукцион по продаже ковочного пневматического молота МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2015 16:0014.08.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507322Дата и время окончания срока приема заявок ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП507322

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион по продаже ковочного пневматического молота МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.07.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    +7 831 430-81-28

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    M.Suryakova@vtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сурякова Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с недвижимым имуществом

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.08.2015 16:00 GMT +314.08.2015 16:0014.08.2015 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507322Дата и время окончания срока приема заявок ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.Нижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.08.2015 18:0014.08.2015 18:0014.08.2015 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП507322Дата окончания срока рассмотрения заявок ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.Нижний Новгород

    Дата и время проведения

    17.08.2015 14:0017.08.2015 14:0017.08.2015 14:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП507322Дата и время проведения ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    21.08.2015 18:0021.08.2015 18:0021.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507322Подведение итогов не позднее ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.201521.08.2015 18:0021.08.2015 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507322Подведение итогов не позднее ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18.

    Начальная цена

    50 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    KA

    ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ковочный пневматический молот МА-4129, расположенного по адресу: Кировская область, Ленинский район, Чистопрудненский с.о., Советский тракт, 18."

    Кол-во: 0

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