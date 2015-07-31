www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП507292
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
12.07.2015 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, Хабаровский край, , Хабаровск, Металлистов, 17
Почтовый адрес
680011, Хабаровский край, , Хабаровск, Металлистов, 17
Контактный телефон
+7 4212 39-19-09
Факс
+7 4212 56-09-14
Адрес электронной почты
fedorenkoaa@oil.khv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Федоренко Антон Андреевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.07.2015 09:00 GMT +331.07.2015 09:0031.07.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507292Дата и время окончания срока приема заявок проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2015 09:0031.07.2015 09:0031.07.2015 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП507292Дата и время вскрытия заявок проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.Хабаровск
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
03.08.201503.08.2015 09:0003.08.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507292Подведение итогов не позднее проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.Хабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «ННК-Хабаровский НПЗ»
Все закупки и тендеры АО «ННК-Хабаровский НПЗ»
Адрес местонахождения
680011, Хабаровский край, , Хабаровск, Металлистов, 17
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.