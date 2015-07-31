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    Главная / Торги / проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.

    проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.07.2015 09:0031.07.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507292Дата и время окончания срока приема заявок проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.ХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП507292

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.07.2015 17:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    регламент по безопасности

    Техническое задание

    дефектная ведомость

    разделительная ведомость

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    типовой договор

    извещение

    Изменения в извещении

    форма расчета цены подрядчика

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»
    Все закупки и тендеры АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

    Юридический адрес

    680011, Хабаровский край, , Хабаровск, Металлистов, 17

    Почтовый адрес

    680011, Хабаровский край, , Хабаровск, Металлистов, 17

    Контактный телефон

    +7 4212 39-19-09

    Факс

    +7 4212 56-09-14

    Адрес электронной почты

    fedorenkoaa@oil.khv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоренко Антон Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.07.2015 09:00 GMT +331.07.2015 09:0031.07.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507292Дата и время окончания срока приема заявок проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.Хабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    31.07.2015 09:0031.07.2015 09:0031.07.2015 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП507292Дата и время вскрытия заявок проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.Хабаровск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    03.08.201503.08.2015 09:0003.08.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507292Подведение итогов не позднее проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.Хабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «ННК-Хабаровский НПЗ»
    Все закупки и тендеры АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

    Адрес местонахождения

    680011, Хабаровский край, , Хабаровск, Металлистов, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "проведение работ по выполнению полного комплекса работ по ремонту объекта АО "ННК-Хабаровский НПЗ" - Ремонт моста для ж/д пути широкой колеи 13.5 м."

    Кол-во: 0

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