Приобретение жилых помещений для однократного обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Курчатовском районе Курской области в количестве 8 (восьми) жилых помещений (однокомнатных квартир) 0144200002420000178

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0144200002420000178 Уникальный номер закупки 0144200002420000178 Номер закупки Наименование закупки Приобретение жилых помещений для однократного обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Курчатовском районе Курской области в количестве 8 (восьми) жилых помещений (однокомнатных квартир) 0144200002420000178 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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