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Номер извещения
0144200002420000132
Уникальный номер закупки
0144200002420000132
Наименование закупки
Приобретение жилых помещений для однократного обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Железногорском районе Курской области в количестве 8 (восьми) жилых помещений (однокомнатных квартир) 0144200002420000132
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Способ реализации
Дата публикации
27.02.2020 17:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Приобретение жилых помещений для однократного обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Железногорском районе Курской области в количестве 8 (восьми) жилых помещений (однокомнатных квартир)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0144200002420000132Подведение итогов не позднее Приобретение жилых помещений для однократного обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Железногорском районе Курской области в количестве 8 (восьми) жилых помещений (однокомнатных квартир)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение жилых помещений для однократного обеспечения благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Железногорском районе Курской области в количестве 8 (восьми) жилых помещений (однокомнатных квартир)
Начальная цена
10 240 128,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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