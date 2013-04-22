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Номер извещения
ГП304089
Уникальный номер закупки
426
Наименование закупки
Закупка инструмента фирмы Seco
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
11.04.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-55-42
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
T.Rogovskaya@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Роговская Татьяна Никоноровна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Согласно документации
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.04.201323.04.2013 21:5923.04.2013 21:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП304089Дата окончания срока рассмотрения заявок Согласно документацииЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
23.04.2013 23:5923.04.2013 23:5923.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304089Подведение итогов не позднее Согласно документацииЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Согласно документации
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Покупателя ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
Документация лота
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