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    Главная / Торги / Закупка инструмента фирмы Seco

    Закупка инструмента фирмы Seco

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2013 17:0022.04.2013 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП304089Дата и время окончания срока приема заявок Согласно документацииЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП304089

    Уникальный номер закупки

    426

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка инструмента фирмы Seco

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.04.2013 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень инструмента

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-55-42

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    T.Rogovskaya@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Роговская Татьяна Никоноровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Согласно документации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    23.04.201323.04.2013 21:5923.04.2013 21:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП304089Дата окончания срока рассмотрения заявок Согласно документацииЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    23.04.2013 23:5923.04.2013 23:5923.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304089Подведение итогов не позднее Согласно документацииЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.04.201323.04.2013 23:5923.04.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП304089Подведение итогов не позднее Согласно документацииЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Согласно документации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад Покупателя ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 календарных дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Перечень инструмента

    28.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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