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Номер извещения
31502542671
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
07.07.2015 11:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10
Почтовый адрес
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10
Контактный телефон
+7 495 496-44-70
Факс
+7 495 496-44-70
Адрес электронной почты
zakupki@radiofizika.com
Ф.И.О. контактного лица
Ромашова Екатерина Львовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.07.2015 09:00 GMT +328.07.2015 09:0028.07.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502542671Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданийМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.07.2015 10:00GMT +328.07.2015 10:0028.07.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502542671Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданийМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.07.201530.07.2015 16:0030.07.2015 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31502542671Дата окончания срока рассмотрения заявок выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданийМосква
Подведение итогов не позднее
31.07.2015 16:0031.07.2015 16:0031.07.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502542671Подведение итогов не позднее выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданий
Начальная цена
6 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией к конкурсу, техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией к конкурсу, техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РАДИОФИЗИКА
Все закупки и тендеры ПАО РАДИОФИЗИКА
Адрес местонахождения
125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10
Отсутствуют
45.2
Документация лота
Кол-во: 0
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