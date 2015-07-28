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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданий

    Открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.07.2015 09:0028.07.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502542671Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31502542671

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.07.2015 11:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приказ

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАДИОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО РАДИОФИЗИКА

    Юридический адрес

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10

    Почтовый адрес

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10

    Контактный телефон

    +7 495 496-44-70

    Факс

    +7 495 496-44-70

    Адрес электронной почты

    zakupki@radiofizika.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ромашова Екатерина Львовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.07.2015 09:00 GMT +328.07.2015 09:0028.07.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502542671Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданийМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    28.07.2015 10:00GMT +328.07.2015 10:0028.07.2015 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502542671Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданийМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.07.201530.07.2015 16:0030.07.2015 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31502542671Дата окончания срока рассмотрения заявок выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданийМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2015 16:0031.07.2015 16:0031.07.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502542671Подведение итогов не позднее выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданийМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201531.07.2015 16:0031.07.2015 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502542671Подведение итогов не позднее выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту кровель зданий

    Начальная цена

    6 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией к конкурсу, техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией к конкурсу, техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией к конкурсу, техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РАДИОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО РАДИОФИЗИКА

    Адрес местонахождения

    125480, Г МОСКВА, УЛ ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Строительство зданий и сооружений

    Документация лота

    Приказ

    29.09.2016

    Документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кровельные работы"

    Кол-во: 0

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