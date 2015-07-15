www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП507168
Уникальный номер закупки
62
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку металлопроката для нужд ООО "УМЗ" в июле-августе 2015г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
06.07.2015 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
+7 343 221-72-23
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
nazipova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Назипова Нэля Маратовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Слитки кузнечные сталь 09Г2С, масса слитков 6-7,5т.Непрерывно литая заготовка квадратного и прямоугольного сечения ширина сторон 450*600/450*600мм. Длина от 3 до 5 метров.Масса заготовки 4-11т., ст.09Г2С, ст.45.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2015 14:00 GMT +315.07.2015 14:0015.07.2015 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП507168Дата и время окончания срока приема заявок Слитки кузнечные сталь 09Г2С, масса слитков 6-7,5т.Непрерывно литая заготовка квадратного и прямоугольного сечения ширина сторон 450*600/450*600мм. Длина от 3 до 5 метров.Масса заготовки 4-11т., ст.09Г2С, ст.45. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.07.2015 14:0015.07.2015 14:0015.07.2015 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП507168Дата и время вскрытия заявок Слитки кузнечные сталь 09Г2С, масса слитков 6-7,5т.Непрерывно литая заготовка квадратного и прямоугольного сечения ширина сторон 450*600/450*600мм. Длина от 3 до 5 метров.Масса заготовки 4-11т., ст.09Г2С, ст.45. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.201531.08.2015 17:0031.08.2015 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП507168Подведение итогов не позднее Слитки кузнечные сталь 09Г2С, масса слитков 6-7,5т.Непрерывно литая заготовка квадратного и прямоугольного сечения ширина сторон 450*600/450*600мм. Длина от 3 до 5 метров.Масса заготовки 4-11т., ст.09Г2С, ст.45. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Слитки кузнечные сталь 09Г2С, масса слитков 6-7,5т.Непрерывно литая заготовка квадратного и прямоугольного сечения ширина сторон 450*600/450*600мм. Длина от 3 до 5 метров.Масса заготовки 4-11т., ст.09Г2С, ст.45.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100т.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара автотранспортом осуществляется Продавцом на склад ООО «УМЗ» находящийся по адресу г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33;Доставка товара ж/д транспортом осуществляется по следующим реквизитам: Свердловская Ж.Д., станция Кольцово (794305), на ветку ОАО «Уралхиммаш», грузополучатель ООО «УМЗ» (3362), ОКПО 76509568.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
27.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.