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Номер извещения
31502579913
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление проектной и рабочей документации по объекту: Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д = 500 мм и Д=600 от КНС «Гидрострой» на Д = 700 мм» (ИП 2014-2016 гг. п.п. 15)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.07.2015 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80 доб. 282
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
t.nikitin@krasnodarvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Тимофей Витальевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Изготовление проектной и рабочей документации по объекту: Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д = 500 мм и Д=600 от КНС «Гидрострой» на Д = 700 мм»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.07.2015 12:00 GMT +331.07.2015 12:0031.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502579913Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление проектной и рабочей документации по объекту: Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д = 500 мм и Д=600 от КНС «Гидрострой» на Д = 700 мм» Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
31.07.2015 12:0031.07.2015 12:0031.07.2015 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502579913Дата и время вскрытия заявок Изготовление проектной и рабочей документации по объекту: Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д = 500 мм и Д=600 от КНС «Гидрострой» на Д = 700 мм» Краснодар
Подведение итогов не позднее
01.10.2015 14:0001.10.2015 14:0001.10.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502579913Подведение итогов не позднее Изготовление проектной и рабочей документации по объекту: Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д = 500 мм и Д=600 от КНС «Гидрострой» на Д = 700 мм» Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.10.201501.10.2015 14:0001.10.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502579913Подведение итогов не позднее Изготовление проектной и рабочей документации по объекту: Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д = 500 мм и Д=600 от КНС «Гидрострой» на Д = 700 мм» Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление проектной и рабочей документации по объекту: Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д = 500 мм и Д=600 от КНС «Гидрострой» на Д = 700 мм»
Начальная цена
1 800 768,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Заданием на проектирование (Приложение №1.1 к Закупочной документации).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. КраснодарРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
45
Документация лота
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