Изготовление проектной и рабочей документации по объекту: Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д = 500 мм и Д=600 от КНС «Гидрострой» на Д = 700 мм» (ИП 2014-2016 гг. п.п. 15)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31502579913 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовление проектной и рабочей документации по объекту: Реконструкция 2-х напорных сетей фекальной канализации увеличением Д = 500 мм и Д=600 от КНС «Гидрострой» на Д = 700 мм» (ИП 2014-2016 гг. п.п. 15) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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