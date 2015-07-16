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Номер извещения
31502541447
Уникальный номер закупки
658
Наименование закупки
На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.07.2015 06:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Южная, 4
Почтовый адрес
689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Южная, 4
Контактный телефон
+7 42722 2-95-09
Факс
Адрес электронной почты
torgi01@chsnab.chukotka.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитушкин Юрий Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Анадырь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.07.2015 08:00 GMT +316.07.2015 08:0016.07.2015 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502541447Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.Анадырь
Дата и время вскрытия заявок
16.07.2015 08:1016.07.2015 08:1016.07.2015 08:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502541447Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.Анадырь
Подведение итогов не позднее
17.07.2015 07:0017.07.2015 07:0017.07.2015 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502541447Подведение итогов не позднее На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.Анадырь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.
Начальная цена
37 813 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием к Документации запроса предложений в электронной форме.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чукотский АО, по маршруту порт Певек – порт Зелёный Мыс.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП ЧАО «Чукотснаб»
Все закупки и тендеры ГУП ЧАО «Чукотснаб»
Адрес местонахождения
689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Южная, 4
Отсутствуют
63.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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