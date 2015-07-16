Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.

    На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.07.2015 08:0016.07.2015 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502541447Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.АнадырьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31502541447

    Уникальный номер закупки

    658

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.07.2015 06:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    Извещение

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное унитарное предприятие Чукотского автономного округа «Чукотснаб»
    Все закупки и тендеры ГУП ЧАО «Чукотснаб»

    Юридический адрес

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Южная, 4

    Почтовый адрес

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Южная, 4

    Контактный телефон

    +7 42722 2-95-09

    Факс

    Адрес электронной почты

    torgi01@chsnab.chukotka.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никитушкин Юрий Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Анадырь

    Закупки и тендеры Чукотский Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.07.2015 08:00 GMT +316.07.2015 08:0016.07.2015 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31502541447Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.Анадырь

    Дата и время вскрытия заявок

    16.07.2015 08:1016.07.2015 08:1016.07.2015 08:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31502541447Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.Анадырь

    Подведение итогов не позднее

    17.07.2015 07:0017.07.2015 07:0017.07.2015 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502541447Подведение итогов не позднее На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.Анадырь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.07.201517.07.2015 07:0017.07.2015 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31502541447Подведение итогов не позднее На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.Анадырь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора об оказании услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс.

    Начальная цена

    37 813 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием к Документации запроса предложений в электронной форме.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Чукотский АО, по маршруту порт Певек – порт Зелёный Мыс.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с договором
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП ЧАО «Чукотснаб»
    Все закупки и тендеры ГУП ЧАО «Чукотснаб»

    Адрес местонахождения

    689000, Чукотский автономный округ, , Анадырь, Южная, 4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.4

    Организация перевозок грузов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по перевозки нефтепродуктов танкерами по маршруту: порт Певек - п. Зелёный Мыс."

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УРАЛМАШ-ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237224
    Гидроцилиндр
    Гидроцилиндр
    593813
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    АО ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ
    Запрос предложений № ГП237223
    выполнение работ: комплекс инженерно-изыскательских работ (инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, археологическое обследование территории) по объектам: «Обустройство Ен-Яхинского месторождения. Кусты скважин №121, 122»
    выполнение работ: комплекс инженерно-изыскательских работ (инженерно-геологические,...
    593812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    52 387 441
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить